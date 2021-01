10 cose che fai sempre invece di studiare

Le 10 cose che fai invece di studiare

10. Procrastinare, procrastinare, procrastinare

9. Fissare il muro

8. Essere ipnotizzati dai social

7. “Una partita e poi apro il libro”

6. Cercare escamotage per copiare

5. “Studio da domani”

4. Disperarsi

3. “Qualcuno ha detto aperitivo?”

2. Da una puntata al binge watching

1. “Ordino la stanza e poi mi metto a studiare”

Si sa, non sempre si ha ladi mettersi sui libri e. Argomenti noiosi, concetti difficili e dati da ricordare non danno laper affrontare unadi “”. Se in aggiunta arriva la proposta di unda fare con gli amici, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, o la notifica di una, lache un libro venga aperto scende ai numeri negativi.Per divertire l’degli “studenti interrotti”abbiamo deciso di proporti una serie diche sicuramente avrai fatto anche tu invece di studiare. Vediamole insieme!non è sicuramente l’a cui dedicarsi e può arrivare a generare unasoprattutto per chi deve preparare in poco tempo uno un. Nonostante la preoccupazione per lo studio, si arriva a fare di tutto tranne che studiare! Ma quali sono lepreferite allo studio dagli studenti? Abbiamo provato a raccogliere nel seguente“C’è ancora tempo”, “Meglio iniziare di lunedì”, “Non ci vorrà molto”. Sono queste leche passano per la mente degli studenti ogni volta che arriva il momento di sedersi e. La soluzione a tutto è dunque la, un termine difficile da ricordare ma facile da mettere in pratica.Nonostante loiniziale capace di incoraggiare chiunque a prendere il mondo tra le mani, arriva inesorabilmente il momento in cui inizia il famosofissando il muro: “Perché non ho iniziato prima a studiare?”, “Riuscirò a finire di studiare?”.Si sa, lo smartphone è il principaleper la maggior parte degli studenti. E diciamoci la verità, chi preferisce studiare al posto di vederedegli amici e deiStaccarsi da un gioco allao sullo smartphone non è mai facile, soprattutto se si gioca in contemporanea con o contro gli amici. Con l’intenzione di “fare una sola partita”, si finisce sempre nel rinviare laÈ un dato di fatto: molti studenti preferiscono perdere tempo utile allo studio nel tentativo didurante un compito in classe. L’non può dunque andare in vacanza o perdersi in un gioco o in una serie tv: bisogna sempre studiarne una per riuscire a copiare!Per molti ragazzi studiare richiede una previa formazione psicologica:! Per questo è meglio rinviare al giorno successivo dopo averci dormito un po’ su!Quando ci si rende conto che il tempo a disposizione èper studiare tutto il materiale che si ha di fronte inizia una vera e propria fase diaccompagnata da quello che i giovani chiamano “mental breakdown”.Le proposte degli amici sono sicuramente piùdelle sessioni di studio. L’invito per un aperitivo o per una passeggiata diventano dunque un convincenteper far saltare qualsiasiprogrammata.Come si fa a interrompere una puntatae ricca di? Si sa, quando si vuole sapere come va a finire una vicenda in una serie tv bisogna inevitabilmente finire l’episodio… o l’intera stagione. Dall’intenzione di vedere un solo episodio per poi mettersi a studiare si passa dunque al, inglesismo utilizzato per indicare l'attitudine a guardare una serie tv per un periodo di tempo superiore al consueto e senza soste.Molti studenti sono convinti che l’in cui si studia possa incidere sullada avere per mettersi a studiare. Ildi riordinare tutto diventa così un motivo per rinviare lo studio.