Riunione urgenza CTS: confermato ritorno in presenza in Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Molise

Chi può tornare a scuola in presenza il 18 gennaio?

Piemonte,

Lazio,

Emilia Romagna,

Molise.

Abruzzo,

Toscana,

Valle d'Aosta,

Trentino Alto Adige.

Dopo aver passato diversi giorni a cercare di capire chi tornerà a scuola in presenza, alle scuole superiori, il 18 gennaio, gli studenti per qualche ora hanno temuto di nuovo trovarsi di fronte ad una sorpresa dell'ultima ora. Infatti come si apprende dall' Ansa , in questa domenica mattina il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe convocato una riunione del Comitato Tecnico Scientifico, l'organo di riferimento per i provvedimento volti al contrasto della pandemia.. Sulla carta possibile, al 50% della capienza, fin dall'11 gennaio.. Con le solite eccezioni possibili per le attività laboratoriali (nei tecnici e professionali) o per gli studenti con bisogni educativi speciali.Non ci saranno quindi delle variazioni rispetto al quadro che si era delineato precedentemente . Ricordiamo che era previsto il ritorno in presenza a partire dal 18 gennaio, con una quota di almeno il 50% degli studenti fino ad arrivare al 75%, nelle seguenti regioni:Che si andavano ad aggiungere a quelle che avevano già avevano aperto i battenti alla didattica in presenza precedentemente:Nel frattempo la provinciasarà costretta alla Dad al 100% alle superiori e in seconda terza media, a causa del passaggio in zona rossa. Lo stesso effetto si verificherà per gli studenti di seconda e terza media di, tornati a scuola in presenza ma costretti da lunedì 18 alla didattica a distanza.Daniele GrassucciNOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - ULTIMO AGGIORNAMENTO 17 GENNAIO ORE 14:55