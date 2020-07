Test Medicina 2020 San Raffaele: simulazioni e corsi online per i candidati

Come prepararsi con i corsi online predisposti dall'ateneo

presso l’di Milano è sempre più vicino: le prove si svolgerannoCome ogni anno, la concorrenza è molto alta ed è quindi importante concentrarsi nello studio delle materie oggetto della prova e impegnarsi per rispondere correttamente a quante più domande possibili.Per sostenere gli iscritti e consolidare la conoscenza degli argomenti, l’ateneo milanese offre la possibilità di poter frequentare corsi di preparazione online oppure di esercitarsi con un simulatore online.Per avere un supporto durante la fase di studio e di preparazione al test ine in, l’Università San Raffaele ha organizzatoaffidati ad un docente esperto che insegnerà agli aspiranti anche le tecniche per gestire al meglio lo stress e il tempo a disposizione.Questi corsi sono strutturati suin cui saranno effettuate(dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00). L’iscrizione è ovviamente necessaria in quanto saranno ammessi al massimoI corsi saranno erogati, attraverso piattaforme online nei giorni 3-4-5-6-7 agosto 2020.Per iscriverti al corso clicca qui e segui la procedura richiesta dal portaleGuarda anche:Ilonline che l’Università San Raffaele ha predisposto rappresentacontenente le domande che solitamente vengono proposte nei test ufficiali. Si tratta dunque direcuperate da uno schedario storico di quesiti di ateneo, che il sistema recupera in modo casuale per creare il test.Se è possibile testare una versione di prova del simulatore composta di, il suo utilizzo vero e proprio, però,: un pacchetto di 3 simulazioni costa 20 euro mentre ogni simulazione singola costa 5 euro.Il simulatore ovviamente è strutturato per offrire un prototipo di prova ufficiale a cui è assegnato un determinato tempo che non è possibile interrompere. Alla fine del test il sistema mostrerà le risposte corrette e di quelle errate, suddivise per area tematica per indirizzare quindi i candidati al ripasso di specifici argomenti che presentano carenze.Le prove simulate infine non sono scaricabili ma soltanto eseguibili online.Per accedere al simulatore ufficiale è necessario registrarsi al portale di ateneo ad esso dedicato.