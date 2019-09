Domande Test medicina in Inglese IMAT 2019 e risposte

IMAT 2019: domande e risposte pubblicate dal Miur

IMAT 2019: le cose più importanti da ricordare

Da qualche anno oltre al test tradizionale di medicina, è possibile accedere ad un corso di studi analogo erogato totalmente in lingua inglese. Questo esame prende il nome died è redatto dal. La data fissata per il test di quest’anno è ilin contemporanea in tutta Italia e all’estero.Guarda anche:Levengono solitamente resi noti poche ore dopo il completamento della prova sulla piattaforma ufficiale del Miur!Clicca sul link per scaricare il PDF con tutte le risposte del test di medicina in inglese 2019 (La risposta esatta è sempre la A).La prova che si è appena conclusa oggi era composta da 60 quesiti totali suddivisi in. Il punteggio massimo della prova è di, e quello minimo da conseguire per risultare idonei è almeno pari a 20.Ricordiamoci però che i 20 punti minimi non bastano per farci accedere all’ateneo indicato come nostra prima scelta, bisognerà infatti raggiungere una soglia che varia ogni anno. “Assegnati” e potrete procedere all’immatricolazione, altrimenti risulterete come “Prenotati” e in questo caso avrete 2 scelte: immatricolarvi all’università che vi è stata indicata o aspettare i vari scorrimenti di graduatoria (il primo viene fatto a circa una settimana dall’uscita di quella nazionale). A parità di punteggio viene preferito il candidato più giovane oppure chi ha almeno una certificazione riconosciuta dal Cambridge Assessment (dal B2 in su). Quest’anno la griglia di valutazione ci ricorda che i punteggi sono così calcolati: