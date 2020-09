Punteggio test medicina 2020 area riservata Universitaly: oggi online

Test medicina 2020: punteggio pubblicato su Universitaly

Test 2020 medicina: graduatorie e punteggio

Il test d’ingresso di medicina si è svolto, e da quella fatidica data di inizio mese gli aspiranti dottori sono rimasti con il fiato sospeso in attesa di scoprire finalmente quale sarà la loro sorte in questo nuovo anno accademico 2020/2021. L’attesa, almeno in parte: ecco che quindi noi di Skuola.net abbiamoe leper poter venire a conoscenza del punteggio accumulato nel test d’ingresso, scopriamone di più.tutte le future matricole del corso di laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia per l’anno scolastico 2019/2020nella difficilissima prova d’ingresso. Come?Naturalmente sul sito di Universitaly , accedendo all’. Quindi, per il momento non sono ancora state pubblicate le, ma i candidati potranno iniziare a prendere coscienza del loro punteggio individuale, consultabili attraverso il codice etichetta, il codice identificativo consegnato ad ogni candidato il giorno del test e applicato sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica al momento della consegna. Infatti, quelli pubblicati oggi sono risultati anonimi, non pubblicati in ordine di punteggio.Ma quando usciranno le graduatorie?E anche se dal 17 settembre 2019 sono finalmentesingoli di ogni candidato, per quanto riguarda lebisognerà aspettare ancora qualche settimana: l’uscita della prima graduatoria è prevista perMa prima della data della graduatoria nazionale, c’è ancora un appuntamento importante:, quando sarà possibile, sulla pagina personale del portale Universitaly, consultare i risultati nominativi ufficiali, e prendere visione del proprio, ile delladel candidato, consultabili anche senza il codice etichetta.