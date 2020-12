Medicina, aggiornata la graduatoria per le specializzazioni

Scuole di specializzazione medicina: tutte le scadenze per i candidati

23 novembre 2020: apertura della fase di scelta tipologie e sedi da parte dei candidati;

1° dicembre 2020: chiusura fase di scelta per i candidati;

3 dicembre 2020: pubblicazione delle assegnazioni alle Scuole dei candidati;

entro il 14 dicembre 2020: l'Università di assegnazione comunica al CINECA le immatricolazioni mediante l'area riservata sul sito www.universitaly.it

16 dicembre 2020: il CINECA procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito.

È stato firmato nella giornata di ieri ildi aggiornamento dellanell’ambito del concorso nazionale per l’. Tutti i candidati specializzandi potranno effettuare la propria scelta della tipologia e della sede entro, pena la decadenza definitiva della procedura concorsuale.Ecco tutte leda rispettare.Dopo i necessarie ledel caso, è stato finalmente firmato ilper l’aggiornamento della graduatoria nazionale per permettere l’accesso dei medici candidati alle. Con il decreto direttoriale è stato messo a punto anche un, contenente tutte le scadenza da rispettare. Il tempo scarseggia: tutti gli studenti candidati dovranno inoltrare le proprie preferenze relative allae alladella Scuola di specializzazione entro la. Ecco tutte le altre scadenze riportate da Ansa da rispettare, pena la decadenza definitiva della procedura concorsuale.: termini per ledei candidati alle scuole di assegnazione;