Più 17% posti a medicina, gli studenti: togliere numero chiuso per evitare emergenze

Le conseguenze dei tagli alla sanità

Link :"Il 17% di posti in più non basta, via il numero chiuso"

L’emergenza nazionale sanitaria a cui stiamo assistendo è di proporzioni mai viste prima, il nostro personale medico e infermieristico è messo, giorno dopo giorno,. Così il Governo proprio nelle scorse settimane ha deciso di dare ilper cercare diNon tutti, però, sono convinti che tale intervento sia sufficiente a risolvere il problema, tra questi ultimi l'associazione nazionale studentescaI ragazzi del collettivo Link chiedono a gran voce di essere ascoltatiin atto in queste settimane. “L’emergenza Coronavirus- dichiara Camilla Guarino, coordinatrice di Link Coordinamento Universitario- ha reso evidente quali siano stati i danni dovuti ai tagli al Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese e quali siano le gravi conseguenze dovute alla mancanza non solo di strutture ma anche di personale sanitario, medico e specialistico.” I ragazzi di Link continuano sostenendo cheche da anni sono messi in atto nel settore sanitario e aggiungono anche: “Sono 46mila i medici che ad oggi mancano per garantire un buon funzionamento del SSN - continua Guarino- e rendere accessibile a tutti il diritto alle cure. Il sistema del numero chiuso nei Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e il successivo imbuto formativo dovuto alla mancanza dei finanziamenti necessari a garantire le Borse di Specializzazione a tutti i neoabilitati, dimostrano ora le loro peggiori conseguenze, che studenti e studentesse denunciano da anni.”A fronte di questa emergenza, secondo quanto sostenuto da Link, è palese che: “E’ necessario invertire la rotta subito: serve un calcolo del fabbisogno che tenga realmente conto delle esigenze di salute del nostro Paese, è necessario eliminare completamente l’imbuto formativo tra laurea e specializzazione e permettere a tutti di specializzarsi.” Inoltre i ragazzi di Link, che nelle scorse ore aveva annunciato undel prossimo anno: “Servono ingenti finanziamenti al SSN e all’Universitàe superare definitivamente il sistema del numero chiuso”.