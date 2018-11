Medicina alla Cattolica: doppia laurea valida anche negli USA

La 'double degree' è una novità assoluta nella struttura del sistema universitario italiano che per la prima volta offre la possibilità di iscriversi ad un corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, in collaborazione con la Jefferson University di Philadelphia.

Il vantaggio di questo reciproco coordinamento di cui potranno beneficiare gli studenti iscritti, sarà quello di vedersi riconosciuto il titolo di studio raggiunto sia nei Paesi dell’Unione Europea sia negli Stati Uniti d’America.

Cattolica, il progetto della doppia laurea in Medicina

Come funziona la doppia laurea in Medicina

Un'ottima occasione per i medici del futuro

In base agli accordi siglati, sono previsti infatti oltre alla, anche una serie di programmi di formazione congiunti tra le due università, tra cui spiccano moltecome la Research Rotation della durata di massimo due mesi oppure attività di scambio come la Clinical Rotation, un ciclo di esperienze cliniche nell’arco di un mese.Il prestigioso corso a numero chiuso erogato dall’ Università Cattolica in Medicine & Surgery offre così la possibilità di accesso sia alla specializzazione europea che a quella americana, dopo averSiamo di fronte al primo passo fatto in Italia verso quella che potremmo definire laun lasciapassare mondiale per essere abilitati ad esercitare questa professione in ogni paese UE e negli USA. La fase preliminare prevista accompagnerà gli studenti fino al raggiungimento dellarilasciata dalla Jefferson, dopo aver frequentato lenei primi 3 anni di studio. Al termine di questa scadenza, ad ogni studente sarà concesso di proseguire il proprio percorso di studi, presso la sede della Jefferson fino alla sua conclusione nel Sidney Kimmel Medical College. Arrivati a questo punto del curriculum di studio, gli iscritti potranno tornare nella sede italiana della Cattolica per conseguire il titolo accademico anche qui.Un altro fondamentale principio su cui si fonda e si sostiene questo reciproco dialogo italo-americano è ilche vedrà il coinvolgimento diretto del Policlinico A. Gemelli e il suo Clinical Trial Center (Centro di Sperimentazione Clinica) che ne costituirà parte attiva. Per raggiungere tale obiettivo le due università si impegnano a stanziare finanziamenti a cui entrambe possono attingere, accogliendosempre svolte in cooperazione, con l’inclusione anche di quelle che rilasciano iper quei brillanti studenti ricercatori che scoprono elementi nuovi nel loro ambito. Ladi cui le due Università citate si sono fatte promotrici, guardando al futuro degli studenti che, senza ulteriori crediti, esami e costi aggiuntivi, vedrebbero totalmente riconosciuta la propria laurea e potrebbero cosìdel Paese dove hanno conseguito il titolo.