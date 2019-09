Domande test medicina 2019: come sapere gli argomenti del test

Le domande e gli argomenti del test di medicina 2019

Quando escono le domande del test di medicina 2019

Indiscrezioni e notizie sugli argomenti del test medicina 2019

Oggi 3 settembre 2019 è la data del. Quasi 69mila i ragazzi che hanno fatto domanda per partecipare al test e altrettanti sono i curiosi che cercano notizie sulleQuali sono quindiChe tu sia un semplicemente interessato ai test o un aspirante medico che vuole ritrovare, in questo articolo ti spiegheremo come e quando è possibile avere queste informazioni.Levertono su 5 argomenti: cultura generale (12 quiz), logica (10 quiz), biologia (18 quiz), chimica (12 quiz), matematica e fisica (8 quiz). I programmi di riferimento sono stabiliti dal Miur con apposito decreto e, importante ribadirlo, i quesiti del test di medicina sono gli stessi in tutta Italia, sia per i candidati di medicina e chirurgia, sia per i candidati di odontoiatria.I primi a conoscere, ovviamente, sono i candidati che, a partire dalle 11.00 del 3 settembre, si troveranno il questionario con i quiz a cui rispondere.. IlNel pomeriggio quindi, se tutto va come negli scorsi anni, potrete consultaree, se avete appena svolto il test, potrete farvi un'idea del risultato e il punteggio. Tenete presente che dovete aver ottenuto almeno 20 punti per poter concorrere per i posti disponibili, altrimenti sarete automaticamente fuori.Noi di Skuola.net seguiamo passo dopo passo tutte le news sul test di medicina e vi terremo aggiornati su argomenti e domande del test, oltre a pubblicare il questionario ufficiale appena disponibile. Restate connessi!