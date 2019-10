Graduatoria Architettura 2019 online: lista completa, date e scorrimenti

Test Architettura 2019: le date da ricordare

Test Architettura 2019: assegnato, prenotato e idoneo cosa significano?

Scorrimenti Architettura 2019

Per tutti gli aspiranti architetti che lo scorso 5 settembre 2019 hanno affrontatoè finalmente arrivato il momento di scoprire se hanno ottenuto un posto nell’ateneo desiderato. Infatti oggi, 1 ottobre 2019per il test d’ingresso di Architettura. Come fare per consultare? Ci saranno altre date importanti da tenere a mente? Cosa fare se si è idonei, prenotati o assegnati?A tutte queste domandedi recap con tutte le informazioni utili per le aspiranti matricole di architettura 2019.Iniziamo con il ricordare che ilè unico per tutte le aspiranti matricole, quindi, uguale per tutti a livello nazionale. La prima graduatoria anonima è stata pubblicata onlinesul sito di Universitaly, successivamente,il sito ha dato l’opportunità ai candidati di visualizzare i propri punteggi, solo mediante il codice di riconoscimento individuale. Mentre oggi, ilsul sito Universitaly.In questa prima stesura della graduatoria potrete. Scopriamo quindi cosa vogliono dire questi tre termini ben distinti tra loroAl momento dell’iscrizione al test d’ingresso ogni candidato ha dovuto indicare tra le sedi universitarie dove era disponibile il corso di laurea in architettura,per gli atenei a cui intendeva concorrere. L'Università segnata come prima scelta è la sede dove bisognava svolgere il test d’ingresso.Dopo aver sostenuto la prova di ammissione, ogni studente: al di sopra di questa soglia minima si èper entrare a far parte delle graduatorie.Tutti coloro i quali, dopo l'uscita delle graduatorie ufficiale, risulteranno '', significa chenella sede preferita e avranno 4 giorni per immatricolarsi.Mentre chi risulta '',e potrà immatricolarsi subito, oppure aspettare che nei successivi scorrimenti si liberi un posto nella sede preferita, madi rimanere in graduatoria tramite l'apposito link sull'area riservata Universitaly.Le graduatorie nazionali 2019 del test d’ingresso di architettura sono state pubblicate oggi, il 1 ottobre, ma esiste un’altra giornata da tenere a mente sarà, data in cui ci sarà. Da quel momento in poi, il secondo avverrà il martedì successivo e così viain tutti gli atenei.Gli scorrimenti di graduatoria sono estremamente importanti ed è essenziale seguire tutti gli aggiornamenti. Ma cosa vuol dire ""? In poche parole,in base a chi ha rinunciato ad immatricolarsi, non ha confermato l'interesse ad iscriversi entro i termini stabiliti (e ha quindi perso il posto in graduatoria), e chi invece si è effettivamente immatricolato. In questo modo,per chi era in attesa di entrare in posto utile o di accedere ad una sede migliore.