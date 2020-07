Psicologia: test di ingresso 2020 date, bandi, università

Test Psicologia 2020: La Sapienza di Roma

Primo turno: dal 1° luglio al 31 luglio;

Secondo turno: dal 20 agosto al 17 settembre.

275 posti per il Corso di laura in Psicologia e Salute;

275 posti per il Corso di laurea in Psicologia e processi sociali;

110 posti per il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

Collegarsi al sito https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti;

Effettuare il login con matricola e password;

Cliccare su “ACCESSO AI CORSI”;

Inserire il codice prova “05429”;

Cliccare su “prosegui” e stampare il bollettino.

1. Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana : 30 quesiti;

: 30 quesiti; 2. Conoscenze e competenze acquisite negli studi : 10 quesiti;

: 10 quesiti; 3. Ragionamento logico: 10 quesiti;

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta non data;

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata.

registrarsi su Infostud https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/index.html e ottenere un

numero di matricola;

numero di matricola; effettuare la scelta, indicando la preferenza del corso di laurea per cui si intende concorrere. La scelta è obbligatoria, pena l’esclusione dalla selezione; pertanto prima di generare il bollettino (vedi punto seguente) il candidato deve accertarsi di aver effettuato la scelta del corso di laurea per cui intende concorrere, entro le finestre temporali di

iscrizione alla selezione.

collegarsi alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti

effettuare il login con le proprie credenziali di accesso

cliccare sul pulsante “Corsi di laurea”

selezionare “gestione preferenze”

selezionare codice prova “05429” e cliccare sul pulsante “prosegui”

selezionare preferenze

selezionare dall’elenco a tendina il corso* di interesse

cliccare sul pulsante “inserisci/modifica”

Test Psicologia: Milano Bicocca

essere in possesso di un titolo di Diploma, anche di durata quadriennale, rilasciato da un Istituto secondario di secondo grado.

aver sostenuto il TOLC-SU a partire dall’aprile 2019 ed entro il 15 settembre 2020

Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana: 30 quesiti da svolgere in 60 minuti

Conoscenze e competenze acquisite negli studi: 10 quesiti da svolgere in 20 minuti

Ragionamento logico: 10 quesiti da svolgere in 20 minuti

Inglese: 30 quesiti da svolgere in 15 minuti

1 punto per ogni risposta esatta;

per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta non data;

per ogni risposta non data; -0,25 punti per ogni risposta sbagliata.

Punteggio “pesato” ottenuto nel TOLC-SU nelle sezioni di Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi e Ragionamento logico,

Votazione riportata all’esame di maturità.

Test Psicologia: Milano Cattolica

60 domande: analogie, classificazioni, completamento di serie, metafore e lessico.

2 brani con 5 o 6 domande di comprensione ciascuno.

Test Psicologia: Bologna

Prima selezione : Iscrizione alla selezione (con TOLC-SU sostenuto entro l’8 giugno 2020) dal 05/05/2020 al 09/06/2020 ore 13:00 e pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni 15/06/2020 dalle ore 13:00, con termine immatricolazioni 22/06/2020

: Iscrizione alla selezione (con TOLC-SU sostenuto entro l’8 giugno 2020) dal 05/05/2020 al 09/06/2020 ore 13:00 e pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni 15/06/2020 dalle ore 13:00, con termine immatricolazioni 22/06/2020 Seconda selezione : Iscrizione alla selezione (con TOLC-SU sostenuto entro il 20 luglio 2020) dal 25/06/2020 al 21/07/2020 ore 13:00 e pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni 28/07/2020 dalle ore 13:00, con termine immatricolazioni 07/08/2020

: Iscrizione alla selezione (con TOLC-SU sostenuto entro il 20 luglio 2020) dal 25/06/2020 al 21/07/2020 ore 13:00 e pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni 28/07/2020 dalle ore 13:00, con termine immatricolazioni 07/08/2020 Terza selezione: Iscrizione alla selezione (TOLC-SU sostenuto entro il 10 settembre 2020) dal 03/08/2020 al 11/09/2020 ore 13:00 e pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni 18/09/2020 dalle ore 13:00, con termine immatricolazioni 25/09/2020

essere in possesso di un titolo di studio di scuola superiore

di scuola superiore avere sostenuto il TOLC-SU , test organizzato e gestito dal CISIA, entro le date sopra elencate:

, test organizzato e gestito dal CISIA, entro le date sopra elencate: iscriversi alla selezione prescelta su www.studenti.unibo.it entro le scadenze previste nel calendario generale e con le modalità di seguito indicate:

1. REGISTRARTI SUL SITO UNIBO: collegati a www.studenti.unibo.it, accedi alla sezione “REGISTRATI” e completa i campi obbligatori, oppure accedi direttamente inserendo le credenziali già in tuo possesso (nel caso tu sia uno studente straniero non in possesso di codice fiscale, devi accedere alla sezione “REGISTRAZIONE STUDENTI INTERNAZIONALI” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle credenziali istituzionali). Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono richieste a ogni accesso al proprio profilo personale.

2. ISCRIVERTI ALLA SELEZIONE: accedi a “RICHIESTA DI AMMISSIONE”, seleziona “LAUREA” e scegli il concorso denominato “AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE – TOLC-SU”.

3. PAGARE: procedi fino al pagamento del contributo di 20,00 euro (salvo non sia stato già effettuato per una precedente selezione), secondo le modalità indicate su www.studenti.unibo.it. Tale contributo non potrà essere in nessun caso rimborsato. L’iscrizione è da considerarsi perfezionata e valida solo dopo il versamento del contributo.

Test Psicologia: Trento

9:15 convocazione dei candidati e delle candidate

convocazione dei candidati e delle candidate 10.00 inizio della prova.

Test Psicologia: Torino

è possibile sostenere il TOLC anche in date previste da altri Atenei (si ricorda che il TOLC quest’anno sarà svolto online)

sono validi per l’accesso i TOLC sostenuti nel periodo di validità previsto dagli specifici bandi di ammissione ai Corsi di UniTo

sono validi per l’accesso i TOLC sostenuti nel periodo di validità previsto dagli specifici bandi di ammissione ai Corsi di UniTo ai fini della graduatoria sarà considerato soltanto l’ultimo risultato ottenuto nella specifica tipologia di TOLC prevista dal Corso.

Test Psicologia: Roma Lumsa

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

22 luglio 2020 ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 17 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

