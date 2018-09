Test ingresso Biologia e Biotecnologie 2018: Cisia, TOLC, date e università

Il test biologia 2018, o meglio quello di scienze biologiche e biotecnologie, non è ad accesso programmato nazionale. Questo significa che è gestito a livello locale dalla singole università e che sono loro a decidere se regolare l'accesso tramite un test per la facoltà di biologia o meno. Per sapere, quindi, se l'università che avete scelto è a numero chiuso e se dovete fare il test biologia, dovete andare sul sito e leggere il bando. In ogni caso, spesso molte università si appoggiano al consorzio CISIA per il test ammissione a biologia. Qualora anche il vostro ateneo lo faccia, sappiate che il test ammissione cartaceo Biologia e Scienze della vita sarà venerdì 7 settembre 2018 . Le prove si svolgeranno nella mattina, con inizio simultaneo a livello nazionale alle ore 10:30. Sarà poi anche disponibile il TOLC-B, un test online. Scopriamo insieme tutto quello che serve sapere. Ogni università deciderà, a propria discrezione, quale delle due tipologie di test sottoporre alle aspiranti matricole.

Il test ammissione scienze TOLC-B online

Ildi Scienze del CISIA, è utilizzato a partire da quest'anno per l’accesso e l’immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato in Biologia, Scienze Biologiche e Biotecnologie.Il TOLC-B si rivolge prevalentemente ai corsi di studio dell’e si compone di, oltre a quella di lingua inglese: Matematica di Base, Biologia, Chimica e Fisica (a seguire è presente la sezione di conoscenza della lingua inglese).Le strutture dei test e i quesiti sono stabiliti dallo specifico Gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza in collaborazione con il Piano Nazionale Lauree Scientifiche.Ogni sede universitaria sceglie. Per ulteriori informazioni si invita a consultare direttamente i siti degli Atenei di singolo interesse.

I Test TOLC-B sono così articolati:



20 quesiti di Matematica di base con tempo a disposizione di 50 minuti;

10 quesiti di Biologia con tempo a disposizione di 20 minuti;

10 quesiti di Fisica con tempo a disposizione di 20 minuti;

10 quesiti di Chimica con tempo a disposizione di 20 minuti;

30 quesiti di Inglese con tempo a disposizione 15 minuti;

In totale si tratta dicon

Le sedi che quest'anno aderiscono nello specifico alla modalità d'esame TOLC-B sono:

Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – sede di Modena

Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Trento

Università della Calabria

Università di Siena

Università di Pisa

Università di Verona

Test biologia 2018: Test Scienze Area Biologica cartaceo

Sapienza – Università di Roma

Università degli Studi del Sannio

Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – sede di Modena

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Università degli Studi di Udine

Università degli Studi Roma Tre

Università della Calabria

Università di Pisa

Università di Torino



Test ammissione Biologia e Biotecnologie 2018: la prova di ammissione

MATEMATICA DI BASE: 20 quesiti in 50 minuti di tempo;

BIOLOGIA: 10 quesiti in 20 minuti di tempo

FISICA: 10 quesiti in 20 minuti di tempo

CHIMICA: 10 quesiti in 20 minuti di tempo



Test ammissione Biologia e Biotecnologie 2018: la prova di Inglese

Test Biologia e Biotecnologie: spesso non è vincolante