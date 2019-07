Test ingresso Mediazione Linguistica 2019, come funziona l'ammissione: tutti gli atenei

Mediazione Linguistica 2019/2020: le università ad accesso libero

Test ingresso Mediazione linguistica 2019: Università ‘Alma Mater’ Bologna

Test ingresso Mediazione linguistica 2019: Università ‘La Sapienza’ di Roma

Test ingresso Mediazione linguistica 2019: Università Lumsa di Roma

https://www.lumsa.it/index.php?q=didattica_dipartimenti_scieclinpol_triennali_l12

Test ingresso Mediazione linguistica 2019: Università degli studi di Catania

http://www.sdslingue.unict.it/corsi/l-12/presentazione-del-corso

Test ingresso Mediazione linguistica 2019: Università degli studi di Messina

https://www.unime.it/sites/default/files/DEF-Bando%20LINGUE%202019-20.pdf

https://www.unime.it/it/cds/lingue-letterature-straniere-e-tecniche-della-mediazione-linguistica

Test ingresso Mediazione linguistica 2019: Università ‘Ca’ Foscari’ Venezia

https://www.unive.it/pag/1754/

Test ingresso Mediazione linguistica 2019: Università del Salento di Lecce

https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/corso/LB19/scienza-e-tecnica-della-mediazione-linguistica

https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=0e9b6afa-95d9-4355-8b8e-a5e21eee9323&groupId=6038738