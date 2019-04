Discussione tesi di laurea: troppa ansia? 5 consigli per vincerla

Molti studenti, arrivati al momento della discussione, si sentono agitati più di quando vanno a sostenere un esame. L’emozione di essere arrivati mischiata con l’ansia da prestazione può giocare brutti scherzi a molti giovani laureandi. Andiamo a vedere dei possibili piccoli accorgimenti che ogni studente può fare per risolvere il problema dell’ansia.

Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di avere. Se avete preparato la tesi prendendovi il vostro tempo e stendendola al meglio. Tutto ciò potrebbe pure essere piacevole, dal momento che dimostrate di avere delle buone competenze su uno specifico argomento. Fidatevi inoltre del vostro, egli durante il percorso di preparazione allacercherà di essere il più attento possibile a correggervi anche le più minuziose sfumature. Tutto questo per far sì che la vostra tesi sia perfetta e voi possiate presentarvi all’esposizione con tranquillità.Il secondo consiglio riguarda: preparatevi una presentazione Power Point che vi aiuterà a ricordarvi i punti fondamentali della vostra. Inoltre studiatevi a grandi linee un discorso da esporre. Non siate troppo rigidi: non dovete impararlo a memoria, o il rischio di improvvise amnesie potrebbe essere dietro l'angolo. Fatevi piuttosto una scaletta chiara, che riassuma i punti chiave.Anche se saranno giorni, cercate di non chiudervi in casa a studiare. Laè già pronta, la avete scritta voi, non avete bisogno di stare ore sui libri. Uscite, vedete gli amici, rilassatevi e pensate a come saranno belli i festeggiamenti dopo l’esposizione!Non apportare le cosiddette. Con ogni probabilità la tuasarà già consegnata una settimana prima della discussione, ma, nel caso non lo fosse, non toccatela più. Non serve a nulla se non a fare confusione modificare le cose all’ultimo momento. Avrai letto la tesi oltre mille volte e avrai già ricorretto tutti i suoi errori.Se sarai particolarmente sfortunato e capiterai per ultimo alla discussione,! È assolutamente normale! Pensa solo alla tuae alla tua esposizione. E ricordati che non è un esame ma una semplice discussione.