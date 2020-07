Frasi per la laurea: auguri divertenti, citazioni famose e congratulazioni non banali

Stanchi dei soliti auguri banali? Ecco le frasi per la laurea più divertenti e simpatiche per fare le congratulazioni.

Frasi laurea: le più belle per fare gli auguri

Frasi per la laurea: auguri divertenti

Congratulazioni! Ora che sei riuscito ad arrivare dove volevi, cerca di andare dove dovresti…a lavorare, dottore!

Tanti auguri per la laurea, dottò! Ma non ti illudere: la parte difficile arriva adesso.

Sì, sei stato bravo, complimenti, auguri, bla bla bla…ma ora offri da bere!

110 e lode? Sei sempre il solito esagerato! Congratulazioni!

Auguri per la tua Laurea. Oggi, oltre ad essere un giorno di festa è soprattutto un giorno di speranza per l’intera umanità, se ce l’hai fatta tu, ce la possono fare tutti!

In questa notte di festeggiamenti, alla tua laurea brindiam stracontenti, fino a ieri studentessa sei stata, oggi dottoressa sei diventata; la divisa dovrai indossare e come una disoccupata ti dovrai comportare.

Da oggi sei dottore e ti chiameremo così, ma ricordati una cosa: per noi le tue consulenze saranno sempre gratuite!

Frasi per la laurea: citazioni tratte dai libri

"Siate affamati. Siate folli."(Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford).

"Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà."(Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery).

“Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo” – Lydia Maria Child.

“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun’altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario” – Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford.

“Fidati dei tuoi sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità” – Kahlil Gibran.

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora,abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite” – Mark Twain.

“C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla, e non essere niente” – Aristotele.

Frasi per la laurea non banali: le congratulazioni più originali

“Nessun limite oltre il cielo” (Miguel De Cervantes).

Ti auguro che il successo di oggi sia l’inizio di un brillante futuro.

Ti auguro che il successo di oggi sia l’inizio di un brillante futuro. Siamo davvero orgogliosi di te. Questo è un passo importante della tua vita: continua a impegnarti verso la direzione che senti più tua.

Questa è una nuova pagina che si volta e riempie il prezioso libro della tua vita. Ce ne saranno tante altre, tutte di grande significato. Impara a leggerle tutte, su di esse ci sarà sempre scritto: non mollare mai. Non lasciare nessuna pagina vuota: vivile tutte, e arriva sino alla fine. Saremo sempre con te. Auguri dottoressa.

Non sappiamo mai quanto siamo alti finché non ci chiedono di alzarci e allora se siamo conformi al progetto le nostre stature toccano i cieli.

Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ottiene.

In risposta a coloro che dicono di smettere di sognare e di affrontare la realtà, dico continuare a sognare e fare la realtà.

Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita.

Ilè uno dei più importanti della vita adulta di qualsiasi. Dopo tante fatiche, notti insonni passate sui libri a studiare e sessioni d'esame infinite, finalmente ogni sforzo viene ripagato dalla soddisfazione dellaChe si tratti di un parente o un amico, è importante fare leper questo traguardo, magari con unaad effetto. Noi di SOS Studenti siamo qui per trovare quella giusta per voi:in questo articolo trovatedi ogni tipo per fare degliCercate altre frasi per la laurea? Leggete anche:Pensando allesicuramente si può puntare su quelleprendere in giro il laureato conè concesso, data l'ilarità del momento. Ecco qualche valido suggerimento per fare le vostrePer fare gli auguri per la laurea potete usare anche delle. Sicuramente questa è la scelta che sarà, sopratutto se conoscete i gusti del laureato in questione. Ecco alcune frasi che potete usare per fare gliSe non volete risultare scontati ci sono tante. Per essere ancora più originali potete abbinare un biglietto fatto da voi che rispecchi i gusti del laureato. Ecco alcune frasi d'auguri che potete accompagnare al regalo:(Crediti Immagini: Pixabay)