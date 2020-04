Barcellona - Descrizione

Con più di 1.600.000 abitanti (l’ area metropolitana più ne conta più di 3.200.00), Barcellona è la seconda città di Spagna dopo Madrid e contemporaneamente è anche il principale porto del Mediterraneo e capoluogo di provincia. Da qualche anno, si assiste ad una certa tendenza alla fuga dalla città, compensata, però, da un flusso di migranti, soprattutto sudamericani e nordafricani.Da segnalare che l’atteggiamento dei catalani nei confronti dei migranti con scarsa preparazione professionale resta ancora un po’ guardingo. Verso la fine della seconda metà del XX secolo, la città ha avuto un’espansione enorme per cui intorno all’area urbana si sono sviluppati numerosi centri abitati che non so lo hanno circondato il nucleo di Barcellona, ma hanno anche assorbito quei sobborghi di più vecchia data che un tempo si trovavano al di fuori del perimetro urbano. La città sorge su di una baia e sul fondo è incorniciata da una cintura di colline. Il tessuto urbano presenta tre entità distinte anche se fuse a formare una grande metropoli. La città vecchia, raggruppata intorno al porto e alla cattedrale (“quartiere gotico”) ha una pianta a forma di stella, dovuta all’antica cinta di mura che in parte esiste ancora. Si tratta di un quartiere pittoresco con viuzze strette e tortuose. Ad eccezione dei viali chiamati “Ramblas” che tagliano in due le città vecchia collegando il porto con la Plaza de Cataluña. Questa piazza segna il punto di contatto del centro storico con la città nuova, “l’ Ensanche” che si è sviluppata nel XIX secolo secondo una perfetta pianta reticolare, con strade lunghe e dritte che si incontrano, formando un angolo retto. Oltre l’ Ensanche si estendono i quartieri periferici, con caratteristiche residenziali, industriali e commerciali.A Barcellona, l’attività industriale è molto attiva: il peso maggiore spetta all’industria metallurgica, al settore tessile, all’industria automobilistica e a quella meccanica. Importanti sono anche le imprese che si occupano di costruzioni stradali e le cartiere. A quest’ultima è legata l’ industria tipografica. In tutto si contano più di 13.000 aziende, ma piccole e medie. Importante è lo sviluppo dei servizi: comparto alberghiero e gastronomico, trasporti, riparazioni, assistenza. Nell’economia di Barcellona e della Catalogna occupa un posto di primo piano il turismo: esso costituisce un’importantissima fonte di entrate In ogni periodo dell’anno, i turisti sono attirati dalla vita culturale, dalla vita notturna, dalle bellezze artistiche e dalla gastronomia della città.La città è servita da un eccellente sistema di trasporti: autobus e metropolitana a cui si aggiungono treni che si spingono