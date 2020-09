Processo produttivo dei laterizi

sono dei materiali da costruzione artificiali, diversi tra di loro sia per forma che per dimensione; essi sono ottenuti dalla cottura di argilla preparata, poi modellata ed infine essiccata.Il materiale di partenza dei laterizi è costituito principalmente, poi si ha circa il venti o trenta per cento di carbonato di calcio ed è anche presenta l’acqua per un quattro o sei per cento.è una sostanza naturale che si trova in apposite cave che sono situate a cielo aperto. Essa è composta da silicati di alluminio.Il processo produttivo dei laterizi prevede alcune fasi fondamentali, ovvero:• l’: l’argilla viene prelevata nelle cave e poi viene accumulata sotto un capannone, pronta per essere poi mandata alla lavorazione;: le varie fasi della lavorazione per arrivare ad un impasto uniforme sono queste:per ben due volte;, cioè il riposo dell’argilla per una durata di circa quindici giorni all'interno dei silos;, un processo per acquistare plasticità; infine si ha l’e laattraverso apposite macchine;: è una fase che può avvenire per estrusione o per stampaggio; il prodotto viene tagliato nelle misure richieste, raggruppato e poi inviato alla successiva fase di essiccazione;: è un operazione che avviene in degli essiccatoi artificiali, alimentati con aria calda prodotta da una sorgente di calore;: i laterizi poi vengono cotti dentro un forno, al suo interno la temperatura è di 1020/1040 gradi centigradi. Qui il laterizio è sottoposto a:e infine: in quest’ultima fase, i laterizi vengono controllati, selezionati per l’imballaggio e poi messi a deposito.