Storia dei laterizi

all'Ottavo millennio

avanti Cristo

Primo secolo Avanti Cristo

Rinascimento

Barocco

rivoluzione industriale

ventesimo secolo

Le prime testimonianze dell’utilizzo deirisalgonoe si riferiscono alla città di Gerico, in Giordania.Nell’Antico Oriente, ilessiccato al suolo è stato molto utilizzato al posto della pietra e del legno che avevano un costo superiore.crudi venivano fabbricati in autunno o in inverno, in modo che potessero asciugare lentamente fino all'estate successiva; perché se essiccavano rapidamente si indurivano in superficie e restavano molli all'interno.Alla cottura dei materiali si arrivò introno al. Idestinati alla cottura erano fabbricati con l’argilla impastata con acqua e spesso anche con sabbia o paglia oppure con la pozzolana. L’impasto compresso a mano in una forma quadrata di legno veniva fatto essiccare all'aria e poi venivano cotti nelle fornaci ad una temperatura di circa 800 gradi.Nelil ruolo strutturale delfu rivalutato dalla realizzazione da parte di Brunelleschi della cupola di Santa Maria del Fiore. Anche nel periodosi rivalutarono le qualità estetiche delDurante lal’impiego delsi diffuse in tutti i settori dell’edilizia, come case o ponti.Agli inizi delilassunse la funzione di alleggerimento per i solai e di rivestimento superiore per le coperture.