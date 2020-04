Unni: formazione del regno

La formazione del regno degli Unni

Secondo alcuni storici, gli Unni discenderebbero dagli Hsiung-nu, una popolazione siberiana che nel corso del IV secolo a.C. si stanziò tra il lago Bajkal e l’attuale Mongolia settentrionale.II secolo a.C. = In seguito alla spinta della popolazione proto mongolica degli Hsien-pei, gli Hsiung-nu si spostano verso il sud e occupano un altopiano della Cina settentrionale, l’Ordos, e vi fondano un regno• I secolo a.C. = Un ramo degli Hsiung-nu, gli Hong-nu, inizia la migrazione verso occidente. Sembrerebbe che siano stati proprio gli Hong-nu a aver dato origine agli Unni• 370 circa = Gli Unni arrivano in Europa. Vengono sottomessi i Sarmati, gli Alani, gli Ostrogoti. Nei decenni successivi gli Unni si stabiliscono nelle regioni danubiani.• 425 circa = Gli Unni risultano divisi in tre tribù. Ognuna è comandata da un capo, tutti e tre fratelli. Attila, figlio di uno dei tre, Mundzuk, le riunisce e diventa il sovrano assoluto degli Unni.• 441-448 = Attila inizia a compiere incursioni contro l’impero romano d’Oriente.• 451 = Attila conduce gli Unni in Gallia e viene sconfitto ai Campi Catalaunici dal generale romano Ezio; a seguito di questa sconfitta essi sono costretti a ritirarsi oltre il Danubio.• 452 = Attila organizza una spedizione in Italia, ma si ritira dopo essersi incontrato con papa Leone I, nelle vicinanze di Verona. Secondo la leggenda, i Santi Pietro e Paolo armati di spade e apparsi durante tale incontro, avrebbero spinto il re degli Unni a ritirarsi, rinunciando, così, al sacco di Roma.• 453 = Attila muore e di conseguenza la potenza degli Unni si dissolve rapidamente anche perché i suoi tre figli non riuscirono a sedare le rivolte della popolazione per ottenere l’autonomia. Successivamente, respinti dalle tribù germaniche che si erano ribellate, gli Unni superstiti trovarono una nuova sede nella regione a nord del Mar Nero e del Caucaso.