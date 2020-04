Scontro tra Francia e Spagna

Nella concezione di Dante la superiore autorità dell'imperatore non implicava la cancellazione delle strutture politiche di rango inferiore ma semplicemente la loro subordinazione al supremo e imparziale arbitrato dell'imperatore. Tra i nemici di Carlo troviamo il re di Francia Francesco I che nel 1525 tentò di contrastare la potenza dell'imperatore, mentre Carlo ambiva a Milano e alla Lombardia.L'imperatore annientò l'esercito francese nella grande battaglia di Pavia [utilizzando l'archibugio, arma da fuoco portatile molto lenta da maneggiare]. La disfatta di Pavia segnò la definitiva espulsione degli eserciti francesi in Italia; il papa cercò di fermare Carlo con la Lega di Cognac, ma Carlo avrà la meglio. Utilizzava dei soldati mercenari provenienti dalla Svizzera, i lanzichenechi.Questi ultimi, si staccarono da Carlo perchè non li pagava e attaccarono Roma e il papa, così nel 1527 ci fu il sacco di Roma, avvenuto contro la volontà dell'imperatore. Il 29 giugno 1529, Clemente VII e Carlo V firmarono il trattato di Barcellona con cui il papa uscì dalla lega, in cambio ottenne un esercito con cui potè ristabilire l'autorità della sua famiglia, i Medici, su Firenze. Perduto l'appoggio del papa Francesco I firmò il 2 agosto la pace di Cambrai, nella quale la Francia rinunciò alla Lombardia e alla Borgogna. Nel 1530 Carlo venne incoronato imperatore dal papa. Pochi anni dopo lo scontro con la Francia riprese e i suoi alleati erano l'impero turco e i principi protestanti tedeschi.