Rivoluzione inglese - Conseguenze

Conseguenze della Rivoluzione inglese

Morto Cromwell, il tentativo di continuare la sua opera non ebbe alcun risultato: Carlo II Stuart rientrò dal suo esilio olandese e la monarchia fu ristabilita insieme alla Camera dei Lords e alla Chiesa Anglicana. Tuttavia le conseguenze della Rivoluzione inglese per l’Europa furono incalcolabili1) Cromwell aveva attuato una politica marinara vincente che posero l’Inghilterra al primo posto; essa fu resa possibile dalla vittoria sull’ Olanda e dalla ricostruzione di una flotta. A questo si era aggiunta una prospettiva sempre più ampia di espansione coloniale in direzione dei continenti extra-europei, Asia, Americhe, Africa e Oceania.2) La Restaurazione della monarchia assoluta in Inghilterra sarebbe stata impossibile in futuro perché le nuove idee rimanevano fondamentali per la Costituzione inglese e la diffusione dall’opera di Cromwell fu tale che presto avrebbe inspirato la vita politica di molti paesi civili.3) I principi di libertà religiosa per i quali si era battuto l’esercito dei Puritani non sarebbero stati mai cancellati e questo comportava il diritto degli Inglesi a vedersi riconosciuta la libertà di pensiero, la libertà di riunione e di associazione. La libertà religiosa diventò così un mezzo di auto-educazione e di auto-governo dei ceti più popolari, dissenzienti in tutto o in parte dalla religione anglicana4) Le idee e i principi democratici dell’ Agreement of the people del 1647 ebbero una larga diffusione sia in patria che in America del Nord e in Australia. Circa un secolo più tardi essi ispirarono la Costituzione degli Stati Uniti d’America, a sua volta anticipazione delle Costituzioni della Francia della Rivoluzione.I fermenti di uguaglianza sociale e le tendenze umanitarie che durante il periodo rivoluzionario erano apparsi in alcune sette dissidenti dell’ anglicanesimo, come i Quaccheri, si ritroveranno all’inizio del XIX secolo all’interno delle prime correnti socialiste