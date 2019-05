Rivoluzione americana e indipendenza dall'Inghilterra

La Rivoluzione americana

L’Inghilterra in America ben 13 colonie, le quali vendevano le materie prime all'Inghilterra dove venivano lavorate e definite , e il prodotto finale veniva rivenduto alle colonie, ma ciò che gli americani non apprezzarono non era il fatto che dovevano vendere le materie prime all'Inghilterra per poi comprarsi il prodotto finito, ma il fatto che dovevano vendere SOLO all'Inghilterra, quindi non erano indipendenti.Ad un certo punto speravano di avere delle agevolazioni delle tasse , dato che l’Inghilterra combatté contro la Francia, i costi delle milizie venivano ricoprite non solo dalle tasse in Inglesi ma soprattutto da quelle Americane.Ciò che diede inizio al pensiero di una rivoluzione fu la privazione di avere un rappresentante che li rappresentasse in parlamento in Inghilterra.Da qui iniziano le proteste, si da inizio alla vera e propria rivoluzione nel momento in cui a Boston venne gettato a mare un carico di tè pronto per essere mandato Inghilterra, da qui il nome Boston tea.Scoppia una vera e propria rivoluzione ma l’inizio non fu favorevole agli americani dato la scarsa preparazione militare, vedendo ciò George Washington guidò l’esercito, dato che conosceva le tecniche di battaglia inglese perché aveva lottato a fianco di essi contro i francesi, ma ciò non fu sufficiente, vedendo in difficoltà gli americani i francesi, acerrimi nemici degli inglesi, e gli spagnoli, per vendicare la loro invincibile flotta che fu distrutta dagli inglesi, si allearono agli americani.Con questo l’America ottiene una vittoria schiacciante contro gli inglesi ottenendo così l’indipendenza, firmando la dichiarazione di indipendenza firmata dalle 13 colonie nel 1776 formulata da Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, basata sui principi naturali dell’uomo e principi fondamentali dell’illuminismo.Nasce dunque la costituzione americana in cui dichiarava che l’America era uno stato federale, ogni stato è indipendente tranne nella politica estera ed è il primo stato borghese