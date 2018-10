Guerra dei contadini

I contadini interpretavano la rivolta di Lutero in termini die in nome di questo affissero uncontro arcivescovo di Magonza sulla Cattedrale di Worms per reclamare l'uguaglianza, firmato lega dei contadini con la stemma di uno, rozza calzatura contadina.aveva interpretato la rivolta dei contadini come la realizzazione del regno dei Santi. Lutero scrisse contro i contadini il libello contro le empie scellerate bande dei contadini. Lutero accusò i contadini di parlare di uguaglianza ribadendo però che le sue dottrine non fossero incentrate in merito a un'uguaglianza dal di vista sociale perché non poteva esserci uguaglianza, tutto era destinato a reggersi sulla disuguaglianza e sulle contraddizioni. Nel libello Lutero invitò i cavalieri a reagire con le armi contro i contadini per fermare il diffondersi di queste tesi eretiche. Dall'interpretazione dei contadini delle tesi luterane si originò la cosiddettaovvero una rivolta popolare che si concentrò prevalentemente nelle aree meridionali,centrali e occidentali dellacon alcuni focolai di protesta di protesta anche in. I morti di queste guerre furono all'incirca