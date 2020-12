Definizione di filologia

è una parola che deriva dal greco φιλoλογία, philologhía “interesse per la parola” o “amore per il discorso”. Il termine filologia è composto da φίλος, phìlos, "amante, amico" e λόγος, lògos, "parola, discorso".

è composto da φίλος, phìlos, "amante, amico" e λόγος, lògos, "parola, discorso". Si può parlare di filologia affiancata a diversi aggettivi come: germanica, classica, romanza, italiana, etc. a seconda del campo di indagine letterario che si sta seguendo.

Infatti, la filologia studia la “critica del testo”; che analizza le tecniche utilizzate nel testo originale per ricostruire un’edizione critica di esso. Utilizza metodologie e competenze molto precise. Infatti, è considerata una delle discipline più strabilianti, grazie al suo tecnicismo.

La filologia si divide in: “filologia di traduzione”, lo scopo è di creare un’edizione critica del testo che si studia e “filologia d’autore”, lo scopo è di creare un’edizione genetica del testo che si studia.

Storia della filologia

viene attribuita ai primi che iniziarono a praticare questa nuova disciplina. I filologi più antichi sono gli studiosi alessandrini che si occuparono di curare le edizioni dell’Iliade e dell’Odissea per non far circolare versioni false dei due poemi Omerici.

In che modo lo fecero? Innanzitutto, andarono a servirsi di una tecnica specifica denominata “modus scribendi”. In questo modo riuscirono a rendere la traduzione dei testi unica e inimitabile, riuscendo a capire se si trattava di un’espressione Omerica oppure no.

, ma anche i Romani iniziarono a conoscere questa nuova disciplina. Marco Terenzio Varrone era uno studioso, storico e scrittore Romano che ricordiamo per essere entrato nel mondo della filologia.

Egli, venuto a conoscenza delle tecniche degli Alessandrini, le applicò sulle commedie di Plauto. Riuscì ad attribuire al commediografo Plauto soltanto ventuno commedie sicuramente originali, scartando quelle, secondo lui, false.

Un’altra epoca importante per lo sviluppo della filologia fu il Medioevo. La disciplina veniva praticata soprattutto dai monaci nei monasteri. Nacquero i così detti “monaci amanuensi” che copiavano sui codici i testi scritti su antichi papiri che andavano sempre più a deteriorarsi.

Il compito dei monaci amanuensi era quello di copiare, cambiando, a volte, il testo, lo correggevano, ma spesso sbagliando.

L’umanesimo, invece, fece sbocciare l’amore per il mondo classico e insieme ad esso fece sviluppare la filologia .

. Ricordiamo l’umanista Lorenzo Valla, uno dei più importanti dell’epoca. Egli, attraverso studi approfonditi, dimostrò la falsità della famosa Donazione di Costantino. Questa sua scoperta venne dimostrata da una nuova tecnica filologica basata sulle evidenze testuali: nel testo notò parole non attestate all’epoca romana, terminologie scorrette e assurdità giuridiche.

Oltre a Lorenzo Valla, ricordiamo anche Erasmo da Rotterdam.

In quei tempi, le sacre scritture erano considerate parola di Dio e quindi intoccabili. Erasmo da Rotterdam, però, applicò il metodo filologico su di esse: trovò diversi errori di traduzione dall’aramaico al greco e dal greco al latino.

è Karl Harold Lachmann. Egli voleva rendere il metodo filologico più scientifico, basandosi sugli errori. Ci sono due tipi di errori monogenetici, provenienti da una sola fonte e poligenetici che si sono prodotti per fonti diverse. Ricordiamoci che spesso i monaci amanuensi commettevano errori durante la loro copiatura. Secondo Lachmann l’originale non contiene nessun tipo di errore. Se trovo un errore, posso risalire all’originale, cercando di capire chi ha tramandato o riscritto quel testo.

Caratteristiche della filologia

Recensio: raccogliere tutte le copie di uno stesso testo che si vogliono curare. Eliminatio codicum descriptorum, “l’eliminazione delle copie di altre copie”: ci si basa sugli “errori guida”. Collatio: ci continua con il confronto testuale. Editio: si arriva, infine, con un’analisi molto approfondita verso un testo completo che presenta anche le varianti scartate.

Filologia d'autore

Iniziamo, portando subito avanti un esempio per capire cos'è la filologia d'autore.

Conosciamo tutti "A Silvia" di Giacomo Leopardi, ma forse non sapete che il poeta era indeciso tra tre incipit: "Silvia, sovvienti ancora", "Silvia, rammenti ancora", "Silvia, rimembri ancora". L'ultima, fu quella che Leopardi scelse.

Capiamo da questo che il compito della filologia d'autore è quello di ricostruire i vari passaggi, conoscere tutte le bozze precedenti alla stesura originale.

Si vogliono conoscere nello specifico il perché delle sue scelte lessicali e stilistiche.

Analizzare questi aspetti è importante perché le varianti d'autore possono ottenere una rilevanza storica-letteraria notevolissima.