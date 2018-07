Età della Controriforma (2)

Età della Controriforma

Questa età si apre con la riforma attuata dalla Chiesa Cattolica in contrapposizione con quella attuata da Lutero, il quale, con le sue 95 tesi, denigrava la Chiesa Cattolica avvisandone gli aspetti negativi, volendo tornare alla purezza della Chiesa dell’origine. La goccia che fece traboccare il vaso per Lutero è rappresentata dalla pratica delle indulgenze; allorché si doveva ricostruire la basilica di San Pietro la Chiesa aumentò tale pratica in modo da avere più soldi a disposizione. Questa pratica consisteva in un procedimento simoniaco con il quale, in cambio di una certa cifra di denaro, si prometteva al credente l’esonero per l’anima nell’aldilà di un certo numero di anni di pene purificatrici che l’anima avrebbe dovuto subire nel Purgatorio.Inoltre, anche la politica imperialista espressa dai Papi e gli scandali che ruotavano intorno a queste figure (come ad esempio Alessandro Borgia) alimentarono il bisogno di una riforma radicale della Chiesa.Secondo Lutero Dio s’incontrava nel cuore dei credenti, per questo per pregarlo non era necessario andare in Chiesa ma lo si poteva pregare in qualsiasi posto e ogni qualvolta si accostasse alle Sacre Scritture il credente incontrava Dio. Per questo, secondo Lutero ogni credente poteva leggere e interpretare la Bibbia personalmente senza il bisogno di sacerdoti (del clero; classe intermedia che si arricchiva, sostenendosi gli unici in grado di comunicare con Dio e svolgendo quindi la funzione di intermediari tra Dio e il popolo). A tal fine Lutero tradusse per la prima volta la Bibbia dal latino al tedesco, appunto per consentire al suo popolo di avvicinarsi autonomamente alla Bibbia.La Chiesa si trovò dunque ad attuare una Controriforma; per questo il Papa fu costretto a nominare a Trento un concilio ecumenico con il quale la Chiesa ribadì le proprie posizioni, fece divieto di interpretare liberamente la Bibbia, istituì il tribunale dell’Inquisizione per combattere le eresie e adottò una serie di provvedimenti che regolavano la vita di vescovi e preti.