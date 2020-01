La società dell’Ancien Regime

“Ancien regime” è il termine utilizzato dai rivoluzionari francesi per identificare la società prima della rivoluzione stessa. Era una società dove la mobilità sociale, ovvero la possibilità di “cambiare” ceto, era quasi pari a zero. Tale società era divisa in 3 classi (detti anche ceti oppure ordini): nobiltà, clero e tutto stato.