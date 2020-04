I Visigoti - Formazione del regno

376 = I Visigoti, di origine scandinava, sono accolti in Tracia dall’imperatore Valente. La Tracia corrisponde alla parte sud-orientale della penisola balcanica378 = Battaglia di Adrianopoli,odierna Edirne, al confine della Turchia europea con la Bulgaria. L’esercito romano, comandato dall’imperatore Valente, viene pesantemente sconfitto e lo stesso imperatore perisce nello scontro.Di conseguenza tutta la Tracia passa in balia dei barbari382 = Si stabiliscono nella Mesia, come federati dell’impero romano. La Mesia corrisponde all’odierna Serbia/Bulgaria.395 = Guidati da Alarico, essi iniziano le incursioni contro l’impero romano d’Oriente per stabilirsi, poi, in Dalmazia.401 = Alarico guida i Visigoti alla volta della conquista dell’Italia402 = I Visigoti vengono sconfitti a Pollenzo, in Piemonte dalle truppe del generale romano Stilicone403 = Vengono sconfitti a Verona da Stilicone e decidono, pertanto, di lasciare l’Italia.408 = Alarico riconduce il suo popolo in Italia e giunge alle porte di Roma410 = I Visigoti saccheggiano Roma per tre giorni; successivamente si spostano più a sud per cercare di passare in Sicilia e quindi nell’Africa del Nord. Verso la fine dell’anno, Alarico muore, vicino a Cosenza. Gli succede il cognato Ataulfo che decide di risalire l’Italia per guidare il suo popolo nella Gallia meridionale (Gallia Narbonese)414-415 = Ataulfo conquista la Gallia e passa in Spagna; assassinato a Barcellona, gli succede Vallia che resterà al comando fino al 419. Vallia stabilisce la propria corte a Tolosa che resterà la capitale del regno Visigoto per tutto i V secolo. I Visigoti acquisiscono la qualifica di “foederati” dell’ impero.419-451 = Regno di Teodorico I. Egli tenta, invano, di conquistare la fascia costiera del Mediterraneo. Alleatosi con il generale romano Ezio contro gli Unni, muore ai Campi Catalaunici nel 451.453-466 = Regno di Teodorico II. Egli combatte contro gli Svevi che si erano insediati in Spagna. Viene fatto assassinare da suo fratello Eurico, che gli succede.466-484 = Regno di Eurico. Egli conquista quasi tutta la penisola iberica ed estende il dominio dei Visigoti in Gallia, fino alla Loira.484-507 = Regno di Alarico II. Nella battaglia di Vouillé del 507 viene sconfitto ed ucciso personalmente da Clodoveo, re dei Franchi. Ciò segnò la fine della dominazione dei Visigoti in Gallia.