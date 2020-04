Lo sviluppo del monachesimo nell’ XI secolo

Dopo l’anno 1000, un grande fervore religioso si diffonde nell’Europa occidentale. In Champagne, i monasteri ingrandiscono i loro possedimenti. Essi sono quasi tutti seguaci della regola benedettina e, alcuni, dipendono dalla grande federazione di Cluny, che comprende più di 1.000 case e 10.000 monaci.Tuttavia, l’opulenza di Cluny porta le abbazie dell’Ordine ad abbandonare il lavoro manuale ed il lavoro intellettuale a vantaggio di una magnificenza oltre misura. Un monaco originario della regione francese della Champagne, Roberto di Molesme getta le basi di una riforma e crea, nel 1075, in Francia, un’abbaia che diventa un centro di vita monastica. Nel 1098, Roberto si metta alla ricerca di un estremo isolamento e della povertà assoluta.Fonda così il nuovo monastero di Citeaux, in Borgogna che, nello spazio di pochi decenni, diventa il capo di una congregazione di più di 350 monasteri, presenti in tutta l’Europa. Questo successo è dovuto alle abbazie dipendenti a cui Etienne Harding, e 3° successore di Roberto di Molesme, affida di occuparsi dello sviluppo dei cistercensi. Nel 1115, Bernard de Fontaine creò il monastero di Clairvaux che assicurerà un gran numero di filiazioni e sarà il centro del mondo religioso occidentale fino alla morte del suo fondatore, avvenuta nel 1153. La regione della Champagne conserva le vestigia di dozzine di abbazie cistercensi. San Bernardo definì in modo assai intransigente e fece applicare la regola benedettina. Egli impose ai suoi monaci di Clairvaux e per estensione a tutti i monaci dell’ordine cistercense, delle condizioni di vita piuttosto rigide. L’uso del tempo giornaliero era scandito con una precisione metodica. Il risveglio avveniva fra l’una e le due del mattino. Le preghiere occupavano da 6 a 7 ore al giorno ed il resto del tempo comportava lavoro manuale, lavoro intellettuale e lettura sacre. Il capo della comunità era l’abate. Esso viveva fra i suoi monaci, con i quali condivideva i pasti. Veniva assistito nel ruolo, da un priore che, in caso di assenza, lo sostituiva. Nell’abbazia vivevano tre categorie di persone:• i monaci che pregano e si dedicano al lavoro di amanuense• i conversi che si incaricano del lavoro dei campi• gli oblati, che aiutano i conversi. Essi sono dei laici che partecipano alla preghiera e lavorano per permettere al monastero di sopravvivere ed in cambio ricevono cibo ed alloggio.La Regola attribuiva una grande importanza al lavoro della terra, a tal punto che Clairvaux non tardò a diventare un centro agricolo di primo piano, a capo di un movimento di dissodamento del terreno e di colonizzazione. Il sistema di lavoro agricolo si basava sulla presenza di fattorie isolate che comprendevano, oltre agli edifici agricoli, un dormitorio, un refettorio, un ambiente destinato ad essere riscaldato e una cappella. Ben presto, alle attività agricole si aggiunse lo sfruttamento delle miniere e di ferriere che fecero dell’abbazia il primo produttore di ferro nella Champagne. Le ferriere di Clairvaux, situate a circa due chilometri da Clairvaux, esistono ancora oggi, sul luogo creato a suo tempo dai monaci e, senza dubbio, costituiscono la più antica officina francese in attività ininterrotta da più di nove secoli.