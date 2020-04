Regno degli ostrogoti e regno dei franchi

Nel 476, in Italia il potere era nelle mani del re germanico Odoacre. Dalla stessa Costantinopoli venne l’iniziativa, pochi anni più tardi, di inviare in Italia Teodorico, re degli Ostrogoti. In questo modo l’impero orientale si sbarazza del suo maggiore pericolo e spera di consolidare il proprio controllo sull’Italia.Nel 488 Teodorico entrò in Italia e cerco di sconfiggere Odoacre, il quale si rifugiò a Ravenna ma venne ucciso e Teodorico assunse il pieno potere in Italia nel 494 stabilendo nella stessa Ravenna la propria capitale. La sua politica fu caratterizzata dal tentativo di creare una collaborazione tra Goti e romani: i primi formavano l’esercito, i secondi si occupavano dell’amministrazione civile. In un primo momento sembrò che questo sistema funzionasse. In realtà Ostrogoti e romani coesistevano come due comunità separate. Infatti ciascuna conservava il proprio diritto, la propria lingua e le proprie tradizioni. Le eventuali controversie tra le due popolazioni erano regolati da tribunali misti. Il problema maggiore era però quello religioso, dal momento che gli Ostrogoti erano ariani, mentre i Romani cattolici. Il regno di Teodorico segna un periodo di pace di relativa ripresa economica.Consapevole della minaccia che poteva provenire dall'Impero d'Oriente, Teodorico si adoperò inizialmente per favorire un'alleanza tra i regni germanici. Ma parve evidente che non era possibile trovare un accordo definitivo con il regno franco, che voleva espandersi e dall’altra parte gli Ostrogoti aspiravano al controllo totale del potere, manifestando la netta intenzione di espellere i Romani dalla Corte. Attorno al 520 l’Impero d’Oriente iniziò a preparare la riconquista dell’Italia. Teodorico reagì appoggiando totalmente le rivendicazioni degli Ostrogoti accentuando la sua repressione sui cattolici. Nel 526 Teodorico morì avendo sostanzialmente visto fallire il proprio progetto. Gli succedette la figlia Amalasunta. Ella era affascinata dalla cultura romana e tentò di riprendere la politica moderata del padre. Sposò il cugino Teodato che però la fece uccidere. I Goti si trovarono così in una situazione difficile quando si profilò una controffensiva dell’Impero Romano d’Oriente.Nelle Gallie si costituì il regno dei Franchi. Essi unificarono tutta la regione sotto la guida del re Clodoveo, che apparteneva alla dinastia dei Merovingi. Clodoveo scelse di convertirsi non all’arianesimo, ma al cristianesimo e con ciò acquistò l’appoggio del papato e della popolazione Gallo-romana. Durante tutto il suo regno e operò con moderazione per fondere pacificamente vinti e vincitori. Vi furono molti matrimoni misti grazie ai quali l’aristocrazia Franca si mescola a quella romana. I Romani occuparono posti di rilievo nell’esercito e i Franchi inviarono i loro figli alle scuole romane.I Franchi scelsero come nucleo del loro stato le zone settentrionali, presso di città di Treviri e di Parigi. Essi furono obbligati anche dalla necessità di tenere sotto controllo la frontiera del Reno, che era la più pericolosa. Alla morte di Clodoveo i suoi successori si spartirono regno, che si frammentò dunque in varie regioni. Nacque una specie di Confederazione Franca che riuscì a resistere e si preparò a diventare la nazione guida dell’Europa medievale.