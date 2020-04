Progetto di Cola di Rienzo e passaggio dai comuni alle signorie

Il progetto di Cola di Rienzo

Il passaggio dai comuni alle signorie

Nel Trecento ci fu una grande rivoluzione politica. La lontananza del pontefice da Roma rischiò di costare al papato il controllo della Città Santa, poiché Nicolò di Lorenzo, Cola di Rienzo, si propose di riportare Roma al suo antico splendore. Nel maggio del 1347, Cola si fece nominare tribuno del popolo; egli voleva riportare ordine e pace perché a Roma le grandi famiglie nobiliari si combattevano, e ognuna di esse cercava di sfruttare a proprio vantaggio il vuoto lasciato dalla lontananza del pontefice.Cola desiderava che tutti i popoli riacquistassero la pace e si pose il problema della restaurazione del potere imperiale e della designazione del monarca supremo, quindi creò un parlamento nazionale italico che designasse l'imperatore, ma il suo piano fallì: i nobili si opposero alla riduzione del loro potere e il papa lo scomunicò; fu scacciato dalla città. Rientrò a Roma nel 1354, dove venne ucciso dalla folla romana, perché temevano potesse diventare un tiranno.In Italia lo sviluppo dei comuni aveva accentuato i conflitti interni tra le varie fazioni, e per riportare la pace il governo delle città fu affidato a un signore (capo vittorioso di una fazione o un nobile esperto in guerra); così molti comuni si trasformarono in signorie, cioè stati governati da una figura che deteneva tutto il potere e non rispondeva più alle sue azioni di fronte all'assemblea dei cittadini. I cittadini si erano trasformati in sudditi e la repubblica in monarchia dato che il signore deteneva tutto il potere. Nel 1395 Gian Galeazzo Visconti si fece conferire dall'imperatore tedesco il titolo di duca, in tal modo cessava di essere semplicemente il signore di Milano, ma ne diveniva il principe; il suo dominio si trasformò così da signoria a principato. Molti altri italiani lo imitarono, i Gonzaga a Mantova, Este a Modena e a Ferrara, i Montefeltro a Urbino.