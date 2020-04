Dai Merovingi ai Pipinidi

Nel corso dell’VIII secolo in Francia si consolidò il regno dei Franchi. Durante il regno degli ultimi re Merovingi, anche tra i Franchi si era verificata una grave crisi: il regno si era frantumato in vari regni autonomi, i più importanti dei quali erano la Neustria (a ovest) e l’Austrasia (a est), mentre il Sud era ancora fortemente romanizzato.A realizzare l’unificazione fra i vari regni franchi fu la stirpe dei Pipinidi, dal nome del fondatore Pipino di Landen, questa nuova dinastia era anche chiamata dei Carolingi, dal nome del più illustre rappresentante, Carlo Magno. In origine essi erano i maestri di Palazzo dei re Merovingi dell’Austrasia, però, i maestri di Palazzo si erano sostituiti ai re Merovingi, ridotti ormai a un ruolo puramente rappresentativo, tanto da essere chiamati i re fannulloni. Il potere dei Pipinidi si fondava soprattutto sulle grandi ricchezze fondiarie e sull’appoggio dell’aristocrazia terriera e della Chiesa. Nel 687, Pipino di Heristal riuscì a unificare i due regni di Austrasia e Neustria in un unico dominio. Quando Pipino di Heristal morì nel 714, gli successe il figlio Carlo Martello. Il suo grande merito fu soprattutto quello di aver bloccato l’invasione araba, che dalla Spagna stava dilagando verso nord: nel 732, infatti, sconfisse gli arabi presso Poitiers, ponendo fino alle razzie arabe e ristabilendo l’autorità franca nella Gallia meridionale.La vittoria di Poitiers è uno degli eventi militari fondamentali della storia europea del medioevo, perché impedì che gli arabi si insediassero anche nelle regioni occidentali dell’Europa. In realtà non fu Poitiers a salvare l’Europa dalla conquista araba, infatti gli arabi erano già giunti all’estremo limite, lo dimostra lo scacco subito sotto le mura di Costantinopoli. Un elemento fondamentale per la formazione dei Carolingi fu senza dubbio l’organizzazione dell’esercito, che era in parte un esercito di popolo, ma aveva la sua vera forza era nei contingenti di cavalieri scelti, legati ai Carolingi da un rapporto di vassallaggio (contratto mediante il quale un uomo libero prometteva fedeltà a un signore, il quale doveva garantirgli protezione). Per garantire l’addestramento dei cavalieri, i sovrani franchi iniziano a distribuire terreni e ricchezze ai propri guerrieri.L'altro fattore che contribuisce al successo dei Franchi fu la religione: i Franchi erano stati gli unici a convertirsi immediatamente al cattolicesimo e questo aveva fatto sì che ci fosse un buon rapporto fra il papato e la monarchia. Fu proprio lo speciale rapporto con il papa a consentire la legittimazione della nuova dinastia dei Pipinidi sul trono dei Franchi: quando infatti, nel 750, Pipino il Breve pose al Pontefice la questione se dovesse regnare chi ne aveva il titolo o chi ne riteneva di fatto il potere, papa Zaccaria non ebbe dubbi e lo riconobbe come legittimo re dei Franchi. Nel 751 quindi, deposto Childerico, Pipino si fece consacrare a Parigi dal vescovo Bonifacio e tre anni dopo dal papà Stefano II in persona. Questo atto conferì alla nuova dinastia un carattere sacro, poiché l’incoronazione da parte della Chiesa stava a indicare che l'autorità del re derivava direttamente da Dio.