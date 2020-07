Biografia di Marco Polo

I viaggi di Marco Polo

Marco Polo nacque nel 1254 a Venezia. Era un mercante veneziano che ha viaggiato dall’ Europa fino all’ Asia, rimanendo in Cina per 17 anni che sono stati descritti all’interno de “Il milione” noto come “i Viaggi di Marco Polo”.La via di Marco Polo è stata segnata dai suoi antenati, in particolare suo padre, Niccolò e suo zio Maffeo.La famiglia aveva avuto rapporti commerciali con il Medio Oriente per lungo tempo, acquisendo notevole ricchezza e prestigio. La famiglia è stata abbastanza coraggiosa: intorno al 1260 avevano previsto un cambiamento politico a Costantinopoli. Per questo motivo decisero di vendere le loro proprietà, investirono il loro capitale in gioielli. I Polo, apparentemente, gestirono bene i loro affari alla corte di Berke, dove raddoppiarono i loro beni. In seguito, ci furono degli eventi politici che impedirono il loro ritorno a Venezia. Così decisero di viaggiare verso est fino a Bukhara e terminarono il loro viaggio nel 1265, probabilmente nella residenza estiva del Grand Khan, Shangdu.Per quanto riguarda il viaggio di Marco Polo in Asia: si sa poco dei primi anni di Marco. Sappiamo che probabilmente è cresciuto a Venezia . Aveva 15 o 16 anni quando suo padre e suo zio tornarono per incontrarlo e seppero che il papa Clemente IV era recentemente morto. Nel 1273, partirono con Marco per la corte mongola. Ad Acri il legato pontificio, Teobaldo di Piacenza, diede loro delle lettere per l'imperatore mongolo. I Polo erano in viaggio da pochi giorni quando sentirono che il loro amico Teobaldo era stato eletto papa come Gregorio X. Ritornati ad Acri, ricevettero le credenziali appropriate e gli furono assegnati due frati per accompagnarli. Da Acri i viaggiatori proseguirono verso Ayas. Durante la prima parte del 1272, probabilmente attraversarono Erzurum, nell'attuale Turchia orientale e Tabrīz, nell'attuale Iran settentrionale, attraversando in seguito deserti inospitali infestati da briganti prima di raggiungere Hormuz nel Golfo Persico. Lì i Polo decisero di non rischiare un passaggio marittimo in India e oltre ma di procedere via terra verso la capitale mongola. Successivamente hanno viaggiato attraverso deserti verso la regione di Khorasan, nell'attuale Iran orientale. Girando gradualmente verso nord-est, raggiunsero terre più ospitali; Badakhshān ("balasciano"), in Afghanistan, in particolare, ha soddisfatto i viaggiatori. Marco suggerisce che sono rimasti lì per un anno. Detenuto, forse, da una malattia, forse malaria che è stata curata dal clima benigno del distretto. Si ritiene inoltre che Marco ha visitato i territori a sud (le altre parti dell'Afghanistan, Kafiristan nel Hindu Kush, Chitral in quello che oggi è il Pakistan, e forse Kashmir durante questo periodo. Tuttavia, è difficile stabilire quali distretti ha attraversato e quali potrebbero aver descritto dalle informazioni raccolte lungo il percorso. Lasciando Badakhshān, i Polo procedettero verso i Pamir , ma la rotta che seguirono per attraversare questi altopiani dell'Asia centrale rimane incerta. Scendendo sul lato nord-orientale della catena, raggiunsero Kashi ("Cascar") in quella che oggi è la regione autonoma uigura dello Xinjiang , in Cina. A questo punto i Polo erano sul principale Silk Road, e probabilmente seguirono le oasi a sud e ad est del deserto del Takla Makan - Yarkant ("Yarcan"), Hotan ("Cotan"), Che'erchen ("Ciarcian") e Lop Nur (Lop Lake ). Questi li hanno portato a Shazhou ("Saciu") ai confini della Cina, un luogo ora chiamato Dunhuang.Il Ritorno A Venezia: Intorno al 1292, una principessa mongola doveva essere inviata in Persia per diventare la consorte di Arghun Khan , e la famiglia Polo si offrì di accompagnarla. Marco ha scritto che Kublai non era disposto a lasciarli andare, ma alla fine ha concesso il permesso. Erano desiderosi di andarsene, in parte, perché Kublai aveva quasi 80 anni e la sua morte avrebbe potuto essere pericolosa per un piccolo gruppo di stranieri isolati. Naturalmente, desideravano anche rivedere la loro nativa Venezia e le loro famiglie.L’opera "I viaggi di Marco Polo": Mentre era in prigione per due anni, Marco Polo dettò un resoconto dei suoi viaggi a un compagno prigioniero (e autore) di nome Rusticello. Nel 1299, la guerra finì e Marco Polo fu rilasciato. Tornò a Venezia, sposò Donata Badoer ed ebbe tre figlie mentre cercava di riaffermarsi nel commercio. Durante questo periodo, "I viaggi di Marco Polo" è stato pubblicato in francese. Pubblicato prima dell'invenzione della macchina da stampa, il libro è stato copiato a mano da studiosi e monaci, e ognuna delle circa 130 copie sopravvissute è diversa. Nel tempo, il libro è stato tradotto in molte lingue diverse e distribuito in tutto il mondo. Al momento della sua pubblicazione, pochi lettori credevano che il libro fosse letteralmente accurato e molti si chiedevano se fosse stato scritto da Polo o Rusticello. Sembra probabile che gran parte del libro derivi da un “sentito dire”, poiché contiene passaggi sia in prima persona che in terza persona. Tuttavia, la maggior parte della descrizione del libro della corte e dei costumi di Kublai Kahn è stata autenticata dagli storici.Alla fine Marco Polo ha trascorso i suoi ultimi giorni da uomo d'affari, lavorando da casa. Morì lì a quasi 70 anni, l'8 gennaio 1324, e fu sepolto sotto la chiesa di San Lorenzo, anche se la sua tomba è ora scomparsa.per approfondimenti vedi anche: