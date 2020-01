Innocenzo III e potere temporale della Chiesa

Il progetto di papa Innocenzo III era quello di ribadire l’universalità del potere spirituale su quello temporale, facendo della chiesa una teocrazia a cui si sarebbero dovuti piegare tutti i poteri politici del tempo. Infatti lui pretendeva il diritto di intervenire in tutte quelle situazioni in cui sarebbe potuto avvenire un peccato di qualsiasi tipo.Inoltre riprese la metafora del sole (Chiesa) e della luna (potere temporale), a cui fa riferimento anche Dante nel De Monarchia. Perciò dapprima riprese il controllo su quelle città dello Stato pontificio che richiedevano maggiore autonomia, poi nonostante fosse il tutore di Federico di svevia inizialmente non lo favorì, cosa che invece fece con Ottone. Dopo che questo gli ebbe voltato le spalle alleandosi con Giovanni Senzaterra, avvenne uno scontro, nella famosa battaglia di Bouvines fra il sovrano inglese Giovanni Senzaterra alleato con Ottone contro Federico e Filippo (re di Francia).A seguito della vittoria di questi ultimi, Federico venne incoronato imperatore. Contemporaneamente avvió una politica di repressione dei movimenti eretici. Infatti fu promotore della IV crociata in Terra santa che tuttavia non raggiunse il suo scopo, ma anche della “reconquista” spagnola e di quella contro i Catari e gli Albigesi. Inoltre convocó un concilio dove furono invitati un grande numero di religiosi e di rappresentanti dei vari regni, per decidere alcuni dogmi di vitale importanza nella vita cristiana. Venne anche istituito il tribunale dell’Inquisizione, all’inizio non nella forma violenta per cui è maggiormente conosciuto, bensì per reprimere le eresie ed affidandone la gestione ai domenicani prima e ai francescani poi. Con Innocenzo inizió anche l’antisemitismo, obbligando gli ebrei a non poter assumere cariche pubbliche e dovendo versare una tassa alla chiesa.