Guerra dei cent'anni e delle due rose

Sul Grande scisma pesò molto la Guerra dei Cent'anni, una serie di conflitti tra Francia e Inghilterra che avvennero fra il 1337 e il 1453. Le cause erano molte e di diversa natura: l'Inghilterra possedeva ancora qualche feudo in Francia; con la morte del sovrano francese Carlo IV (1328), la corona passò al cugino, Filippo VI di Valois; ed Edoardo III ( re d'Inghilterra), che era imparentato con la casta regnate di Francia, affermò d'avere più diritti a regnare di Filippo.Scoppiò così la guerra e gli inglesi sbarcano in Francia e si mostrano superiori militarmente: i fanti vennero equipaggiati con un nuovo tipo di arco (long bow), con grande forza di penetrazione,lunga gittata e un'estrema rapidità di tiro. Questa abilità costrinsero i cavalieri francesi ad essere più veloci e ad appesantire le loro armature. Nel 1415, dopo numerose vittorie, gli inglesi occuparono la Francia. Durante la guerra dei Cent'anni cominciò a farsi strada la grande rivoluzione militare dell'epoca moderna che avrebbe riportato in primo piano la fanteria, gli inglesi riuscirono a occupare Parigi e qui emerse la figura di Giovanna d'Arco che affermava d'aver sentito delle voci celesti e si presentò come colei che avrebbe risollevato la figura del re, salvato la Francia e cacciato lo straniero. Giovanna riuscì a liberare la città di Orleans dall'assedio inglese e fece si che Carlo VII potesse essere incoronato a Reims (1429).Un anno più tardi Giovanna cadde nelle mani dei suoi nemici e la condannarono al rogo nel 1431, quest'azione aveva dato inizio alla riscossa francese che portò alla riconquista di Parigi e all'espulsione degli inglesi del 1453. Dopo questa sconfitta l'Inghilterra fu lacerata da una guerra civile fra la la dinastia dei Lancaster e quella degli York. Il duca Riccardo di York tentò di sfruttare la pazzia del sovrano Enrico VI per rubargli il potere. Lo scontro durò circa 30 anni (1455-1485) e prese il nome di guerra delle due rose perchè come stemma i Lancaster avevano una rosa rossa e gli York una rosa bianca. Lo scontro decisivo fu nel 1485 tra Riccardo III d'Inghilterra (Y) e Enrico Tudor (L). Riccardo morì e Enrico accettò di sposare Elisabetta di York per porre fine alla guerra. La grande nobiltà inglese uscì dal conflitto fortemente indebolita.