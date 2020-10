Totalitarismi - Caratteristiche generali

Totalitarismi

È una forma di governo in cui nessun aspetto del vivere sfugge al controllo politico in quanto tutto deve essere indirizzato ad un unico scopo e proprio per questo esso si può definire completo solo nel caso in cui la massa è completamente inconsapevole dello stesso totalitarismo e di esserne schiava. Gli elementi imprescindibili che caratterizzano il totalitarismo sono:La concentrazione del potere in un’oligarchia inamovibile e politicamente irresponsabile in quanto non soggetta ad alcun giudizio esterno.La presenza di un potere forte e carismatico.L’uso sistematico del terrore di Stato.L’imposizione di un’ideologia ufficiale che permei tutti gli aspetti del vivere.L’esistenza di un unico partito che si occupa di mantenere sempre vivo il consenso e la inconsapevole sottomissione della massa.Una società di massa anomica e che quindi cerca disperatamente un orientamento ed è dunque disposto anche a seguire qualsiasi personalità forte.Mezzi di comunicazione di massa e apparati amministrativi asservito al potere.Il ricorso alla propaganda per dominare le coscienze tramite la manipolazione della cultura e della comunicazione delle informazioni.Tali caratteristiche accomunano tutti i tipi di totalitarismi nonostante le numerose differenze di ciascun regime. I tre grandi totalitarismi del '900 furono il nazismo, il fascismo e il comunismo.