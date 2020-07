Seconda Rivoluzione industriale: sfruttamento minori

Sfruttamento minorile

La pericolosità delle fabbriche

La rivoluzione industriale è stata un grande evento nella storia del mondo e ha avuto un profondo effetto sulle società di tutto il mondo. In particolare, la rivoluzione industriale ha avuto un impatto sulla vita delle persone della classe operaia e dei figli delle società industriali. Il lavoro minorile era una caratteristica comune nelle società industriali in quanto i bambini di quattro anni venivano spesso impiegati nelle fabbriche e nelle miniere che si svilupparono nel tempo.Ciò era particolarmente vero in Gran Bretagna, dove la rivoluzione industriale iniziò per la prima volta nel 1700.Il lavoro minorile era particolarmente comune alla fine del XVIII secolo, durante i primi anni della rivoluzione industriale. A quel tempo, le città industriali e le città sono cresciute notevolmente a causa della migrazione degli agricoltori e delle loro famiglie che cercavano lavoro nelle fabbriche e nelle miniere di recente sviluppo. Le condizioni di vita nelle città erano misere e caratterizzate da: sovraffollamento, scarsa igiene, diffusione di malattie e inquinamento. Inoltre, ai lavoratori venivano pagati salari bassi che a malapena permettevano loro di permettersi il costo della vita associato al loro affitto e al loro cibo. Di conseguenza, molte di queste famiglie della classe operaia avevano bisogno del reddito extra che i loro figli guadagnavano mentre lavoravano.I proprietari delle fabbriche volevano impiegare i bambini per diversi motivi. In primo luogo, ad esempio, alcune stime mostrano che i bambini venivano pagati tra il 10-20% di quello di un adulto. Pertanto, i proprietari risparmiavano denaro impiegando i bambini. In secondo luogo, i bambini erano generalmente più obbedienti degli adulti in termini di completamento del lavoro e accettazione della punizione. I sorveglianti di fabbrica, che erano impiegati come dirigenti della fabbrica, erano noti per frustare o picchiare i dipendenti che erano in ritardo per lavoro. Pertanto, i proprietari delle fabbriche assumevano i bambini perché erano più facili da controllare e più propensi ad accettare la punizione mentre un adulto poteva far resistenza o reagire. Alla fine, i bambini furono assunti durante la Rivoluzione industriale perché erano più piccoli e potevano adattarsi a spazi più ristretti. Ciò è stato particolarmente importante nelle nuove fabbriche meccanizzate della fine del 18 ° secolo. Ad esempio, le industrie tessili avevano macchinari che filavano il filo ad alta velocità. A volte queste macchine si inceppavano o si ostruivano. Le piccole dita e le mani dei bambini erano ideali per sbloccare queste macchine, il che rendeva i bambini importanti nel processo di produzione. Pertanto, i proprietari delle fabbriche impiegavano i bambini perché aiutavano nella produzione di beni.Le fabbriche e le miniere della fine del XVIII secolo e dell'inizio del XIX secolo erano luoghi pericolosi e spietati in cui lavorare. Le condizioni di lavoro che le persone della classe operaia affrontarono erano note per includere: lunghe ore di lavoro (turni di 12-16 ore), bassi salari che copriva a malapena il costo della vita e luoghi di lavoro con diritti limitati o nulli. Queste condizioni erano difficili per tutti i lavoratori, ma soprattutto per i bambini. Pertanto, i bambini hanno spesso dovuto affrontare incredibili difficoltà e hanno subito abusi sul posto di lavoro. Per comprendere meglio la situazione, è prima di tutto importante comprendere l'ideologia politica dell'epoca, che gli storici chiamano liberalismo classico. . Di conseguenza, c'erano poche regole per i lavoratori durante la Rivoluzione Industriale e i ricchi proprietari potevano agire come volevano. Ad esempio, le fabbriche e le miniere erano luoghi incredibilmente pericolosi con pochissime garanzie.I filatoi nelle industrie tessili venivano spesso lasciati incustoditi e rappresentavano un serio rischio. Questa situazione causava lesioni ai bambini, poiché lavoravano pericolosamente vicino alle cinghie e agli alberi rotanti che alimentavano le macchine. Inoltre, ai bambini veniva spesso richiesto di lavorare su macchine che non erano abbastanza alte per funzionare in sicurezza. Eventuali indumenti larghi possono facilmente intasarsi e trascinarlo violentemente nei meccanismi della macchina.Dal punto di vista legislativo, la prima legge importante creata per porre limiti al lavoro minorile fu una serie di Atti di fabbrica approvati dal parlamento britannico nel corso del 1800. Questi atti limitavano il numero di ore di lavoro dei bambini e stabilivano norme sui luoghi di lavoro in termini di sicurezza e pulizia. Ad esempio, nel 1819, i Factory Acts limitavano la giornata lavorativa per i bambini britannici a 12 ore. Nel 1833, il lavoro minorile fu ulteriormente regolamentato quando divenne illegale il lavoro dei bambini di età inferiore ai 9 anni e ai bambini di età superiore ai 13 anni non era permesso lavorare più di 9 ore al giorno.