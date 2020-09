Repubblica sociale italiana e inizio della Resistenza

La Repubblica sociale italiana e l’inizio della Resistenza

Il, Mussolini venne prelevato da un reparto scelto dell’esercito tedesco e fu condotto a Monaco di Baviera. Ilnacque la, detta anche, i cui confini erano uguali a quelli delle regioni della penisola controllate dai tedeschi.e iconsideravano gli italiani come deiDopo l’, quando fu pubblicato l'"Armistizio di Cassibile", si moltiplicarono le prime bande partigiane; queste bande erano formate da ex soldati e da giovani antifascisti. Le bande partigiane si occuparono di opere di guerriglia e di sabotaggio, di assalti a dei convogli armati per sottrarre armi e munizioni.Nell'nacque la, che avrebbe condotto alla liberazione del Paese dalla dittatura nazifascista. In quel periodo furono anche organizzati degli scioperi negli stabilimenti industriali del Nord del Paese.Nell'a Milano, Alcide de Gasperi, Achille Grandi, ed altri diedero vita alla, una formazione di ispirazione cristiana, democratica e antifascista.