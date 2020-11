Resa di Cassibile e RSI

Mentre il partito fascista già in profonda crisi evapora, il 25 luglio del 1943 Vittorio Emanuele terzo nomina Presidente del Consiglio dei ministri il maresciallo Badoglio e fa arrestare Mussolini.L’Italia è scossa da un fremito di giubilo all’idea che la guerra sia finita, ma Badoglio annuncia: «La guerra continua».Mentre il partito fascista viene sciolto le truppe tedesche accorrono e gli alleati intensificano i bombardamenti aerei sulla penisola.Badoglio cerca di intavolare trattative segrete per giungere alla pace, ma invano. Il 3 settembre del 1943 l’Italia firma la resa incondizionata a Cassibile, non lontano da Siracusa. Il re e Badoglio abbandonano Roma dirigendosi prima a Pescara e poi a Brindisi, dove si rifugiano sotto la protezione degli alleati.L’armistizio viene reso noto solo cinque giorni più tardi, l’8 settembre. In Italia si scatena il finimondo: a sud gli americani sbarcano a Salerno e il re assume il controllo della zona meridionale del Paese, ora riconosciuto combelligerante dagli alleati; a nord, nei 45 giorni tra il 25 luglio e l’8 settembre, i tedeschi danno vita alla Repubblica sociale italiana (RSI).Mussolini, recluso a campo Imperatore per ordine di Badoglio, viene liberato dai tedeschi e, d’accordo con Hitler, istituisce la Repubblica sociale italiana, o Repubblica di Salò, dal nome della comunità presso cui ha sede il governo. La RSI, che si estende fino a sud, con esattezza fino alla linea angusta di confine fra Lazio e Campania, è in realtà un governo fantoccio voluto da Hitler, che annette al Reich Trento, Bolzano, Udine, Belluno e molte altre cittadine.