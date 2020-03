Moti rivoluzionari - 1820-1821

Rivolte dell'Italia del Nord

A partire dagli anni 1820 l’ordine imposto all’Europa dal Congresso di Vienna fu seriamente minacciato da una serie di moti insurrezionali che si propagavano da un paese all’altro.Dal momento che l’espressione del dissenso era impedita, le sette o società segrete divennero nell’età della Restaurazione il principale strumento di lotta politica.La struttura verticistica delle sette e la loro clandestinità erano i punti della loro debolezza. Contavano su un numero piuttosto limitato di soggetti : pochissimi artigiani, alcuni borghesi, intellettuali studenti e militari. Furono proprio i militari a dare inizio alla prima ondata rivoluzionaria agli inizi del 1820Esempio di società segrete che diffondevano ideali laici e di libertà: Massoneria, Carboneria (in Italia e Spagna), Comuneros (Spagna)Spagna → 1 gennaio 1820: Insurrezione di Cadice → il moto rivoluzionario partì proprio dalla Spagna il 1 gennaio 1820 quando alcuni reparti dell’esercito iniziarono la rivolta nel porto di Cadice. In pochi giorni la ribellione si estese ad altri reparti e il re fu costretto a concedere la CostituzioneGli avvenimenti in Spagna provocarono una reazione a catenaPortogallo → a seguito dei moti rivoluzionari il re fu costretto a concedere la Costituzione simile a quella spagnolaRegno delle Due Sicilie insurrezioni nel Luglio 1820- Rivolta napoletana → il re di Napoli concesse la costituzione- Rivolta palermitana → al contrario di quella napoletana vedeva una larga partecipazione contadina,ma il governo di Napoli rispose inviando una spedizione che riuscì a reprimere la rivoltail successo della rivoluzione napoletana aveva acceso le speranze dei liberali italiani in particolare il Lombardia e Piemonte. In queste due regioni si era diffusa una nuova organizzazione, la federazione italiana che agiva con la carboneria e aveva come scopo cacciare gli austriaci.- In LOMBARDIA le ipotesi insurrezionali vennero stroncate con la scoperta di un’organizzazione dellacarboneria e vennero arrestati Silvio Pellico e Maroncelli- In PIEMONTE i moti di rivolta ebbero la meglio e costrinsero Carlo Alberto a concedere una costituzione.Successivamente con l’intervento dell’Austria venne ripristinato l’ordine e i rivoluzionari vennero sconfitti(sconfitta di Santarosa a Novara)