Hippy

Con Hippie o hippy, si fa riferimento a un movimento degli anni '60 e '70, di tipo “controculturale” che rifiutava i costumi della vita americana tradizionale. Il movimento ha avuto origine nei campus universitari negli Stati Uniti, sebbene si sia diffuso in altri paesi, tra cui Canada e Gran Bretagna . Il nome deriva da "hip", un termine applicato da Allen Ginsberg e Jack Kerouac, che erano generalmente considerati i precursori degli hippy.Sebbene il movimento sia nato in parte come opposizione al coinvolgimento degli Stati Uniti nel Guerra del Vietnam (1955-1975), gli hippy spesso non erano direttamente impegnati in politica.Gli hippy si sentivano alienati dalla società della classe media, che consideravano dominata dal materialismo e dalla repressione, e svilupparono il proprio stile di vita diverso dal loro. Prediligevano i capelli lunghi e abiti casual, spesso non convenzionali, a volte in colori psichedelici. Molti maschi crescevano la barba e sia uomini che donne indossavano sandali e perline. Gli abiti lunghi e fluenti della nonna erano apprezzati dalle donne e gli occhiali da nonna senza montatura sia per gli uomini che per le donne. Gli hippy comunemente intraprendevano accordi di vita comuni o cooperativi e spesso adottavano diete vegetariane basate su cibi non trasformati e praticavano la medicina olistica . Per molti Il Whole Earth Catalog, apparso per la prima volta nel 1968, divenne una fonte per le necessità della vita. Gli hippy tendevano ad abbandonare la società, a rinunciare a lavori e carriere regolari, sebbene alcuni sviluppassero piccole imprese che si rivolgevano ad altri hippy.Gli hippies sostenevano la non violenza e l'amore, una frase popolare era "Fai l'amore, non la guerra", per cui a volte venivano chiamati "figli dei fiori". Promuovevano l'apertura e la tolleranza come alternative alle restrizioni e all'irreggimentazione che vedevano nella società della classe media. Gli hippy spesso praticavano rapporti sessuali aperti e vivevano in vari tipi di gruppi familiari. Di solito cercavano una guida spirituale da fonti esterne alla religione tradizionale, in particolare il buddismo e altre religioni. Hippies promuoveva l'uso a scopo ricreativo di droghe allucinogene , in particolare marijuana e giustificando la pratica come un modo per espandere la coscienza .Il folk e la musica rock erano parte integrante della cultura hippie . Cantanti come Bob Dylan e Joan Baez e gruppi come Beatles , Grateful Dead , Jefferson Airplane e Rolling Stones erano tra quelli che più identificavano il movimento.Le riunioni pubbliche erano una parte importante del movimento hippie. Un festival musicale di tre giorni noto come Woodstock , tenutasi nello stato rurale di New York nel 1969, attirò circa 400.000 persone e divenne praticamente sinonimo del movimento. Gli hippy hanno partecipato a numerosi insegnamenti in college e università in cui è stata spiegata l'opposizione alla guerra del Vietnam e hanno preso parte a proteste e marce contro la guerra. Sono stati coinvolti nello sviluppo del movimento ambientale . La prima Giornata della Terra si è tenuta nel 1970.Verso la metà degli anni '70 il movimento era svanito e negli anni '80 gli hippy avevano lasciato il posto a una nuova generazione di giovani che erano intenti a fare carriera da soli nel mondo degli affari e che sono diventati noti come yuppies (giovani professionisti urbani). Tuttavia, gli hippy continuarono ad avere un'influenza sulla cultura più ampia ad esempio verso la nuova preoccupazione per l' ambiente.