Grande Guerra - Vari trattati di pace

I variche l’Intesa stipulò con i nemici sconfitti si uniformarono solo in parte a questi principi.Ila Versailles venne regolata la pace con la Germania, alla quale fu imposta una “” sulla base del giudizio che le responsabilità della guerra ricadessero sulle sue spalle.Da questa pace punitiva la Germania uscì prostrata materialmente e umiliata politicamente: dovette cedere l’Alsazia e la Lorena, dovette accettare l’occupazione delle regioni della Saar e della Renania, furono posti limiti molto stretti al suo riarmo e dovette pagare in marchi oro i danni di guerra vanificando così le sue ambizioni di grande potenza.Il primo dopoguerra per la Germania fu un periodo molto disastroso e disperato. Al trattato di Versailles seguì una crisi economica che provocò disoccupazione e scatenò una carestia che si aggravò a causa dell’epidemia d’influenza spagnola che colpì tutta l’Europa. Le potenze vincitrici avevano creduto di spezzare definitivamente le ambizioni imperialistiche della Germania, invece alimentò la rabbia, il rancore e la voglia di rivincita dei tedeschi che sfociò nella seconda Guerra Mondiale.Ila Saint – Germain venne regolata la pace con l’Impero austro-ungarico e con l’Italia. Con questo trattato l’Impero austriaco perse i territori italiani e l’Ungheria, riducendosi all'attuale Austria. Invece all'Italia furono riconosciuti il Trentino, il Friuli-Venezia Giulia e l’Istria, ma non la città di Fiume e neanche la Dalmazia in cui viveva una grande popolazione di lingua e tradizione italiana; in compenso entrò a far parte del territorio italiano l’Alto Adige, abitato per il 90% da popolazione tedesca, ciò dimostrò come i principi di Wilson avessero trovato scarsa applicazione. Agli occhi dei nazionalisti più intransigenti, questi compensi vennero giudicati insufficienti e non adeguati a ripagare il paese dal sacrificio compiuto.Nacque così il mito della “”.Infine, il 10 agosto a Sevres venne regolata la pace con l’Impero ottomano, il quale perse i territori balcani e africani e divenne l’attuale Turchia.La fine della Grande Guerra segnò la dissoluzione di quattro grandi imperi: l’austro ungarico, quello russo, l’ottomano e quello tedesco; nacquero in compenso 26 nuove nazioni.Nonostante il principio di autodeterminazione di Wilson, molte minoranze etniche non furono rispettate e i nuovi confini furono tracciati nell'interesse delle potenze maggiori e non nel rispetto dei diritti delle popolazioni. Quindi, questi cambiamenti non furono sufficienti a creare un ordine geopolitico stabile e duraturo.