Grande Guerra - Intervento degli USA

Grande Guerra - L'Intervento degli USA

La svolta del 1917: la rivoluzione russa e l’intervento americano

6 aprile 1917

L’ultima offensiva austro – tedesca

ottobre del 1917

1918: La vittoria dell’Intesa

1918

battaglia di Vittorio Veneto

intervento degli USA

novembre 1918

In Russia, il malcontento dei militari e della popolazione civile diede vita a una rivoluzione, che determinò la definitiva uscita del Paese dalla guerra.Ilgli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania, uscendo così dall'isolazionismo.A determinare la scelta di Wilson contribuirono forti interessi economici e la volontà degli Stati Uniti di occupare il posto di grande potenza mondiale. Il loro ingresso nel conflitto rappresentò una svolta decisiva, perché altero gli equilibri militari.Subito dopo l’annuncio dell’entrata in guerra degli Stati Uniti, gli Imperi centrali si prepararono a un grande sforzo offensivo, nella speranza di risolvere il conflitto prima che le truppe americane sbarcassero in Europa.Nel', molti soldati tedeschi furono richiamati dal fronte orientale e si unirono agli austriaci per sferrare un attacco sul fronte italiano, in quel momento in crisi. Questa crisi morale, non dipendeva solo dall’ esaurimento delle risorse fisiche e psicologiche, ma anche dal fatto che iniziavano a giungere le prime notizie di quanto era avvenuto in Russia, in cui le classi sfruttate avevano preso il potere attraverso l’iniziativa rivoluzionaria. I comandi degli eserciti in guerra fecero di tutto per impedire di che le notizie si diffondessero, fu inasprita la censura e applicata con severità la legge militare.In questo contesto drammatico, a fine ottobre 1917, avvenne laAll'interno deli tedeschi e gli austriaci cercarono di raggiungere una vittoria rapida, sferrando attacchi in Francia e in Italia che resistettero. In Italia, lasbaragliò il nemico.La vittoria fu dovuta a due fattori principali: l’e il cedimento del fronte interno in Germania e in Austria.Neli tedeschi, gli austriaci e i loro alleati chiesero l’armistizio alle potenze dell’Intesa.L’inutile strage era finita lasciando sul campo più di otto milioni di morti.