Età giolittiana (8)

L'età giolittiana

'politica dell'equilibrio'

Durante gli ultimi anni del 900, periodo precedente alla Prima Guerra mondiale, importante è stato il contributo dato da Giovanni Giolitti. L'età giolittiana (inizio 1896), occupa i primi 14 anni del 900. Con tale politico, l'Italia è stata avviata verso uno sviluppo che l'ha portata verso i principi della democrazia e del liberalismo.A Giolitti si deve il consolidamento del sistema democratico e liberale del Paese. Egli fu anche il primo statista ad introdurre il cosiddetto 'suffragio universale', quindi esteso a tutti gli uomini. Egli era un piemontese, fiero borghese, il quale si era accorto di un importante fatto. Infatti, le masse popolari non potevano essere escluse dalla vita politica, poiché l'avanzamento dell'evoluzione sociale (es. l'avvento della società di massa, l'introduzione di una maggiore istruzione) aveva bisogno di ogni parte della società. Senza di loro, il sistema politico rischiava di imbattersi contro una serie di rivoluzioni. Essenzialmente, Giolitti sapeva che, esistendo una società di massa, era fondamentale coinvolgere tutti, sia a livello economico che politico. Questa scelta portò alla democratizzazione del paese. Allo stesso tempo, per mantenere il proprio potere, egli decise di conferire una serie di privilegi alle masse popolari particolarmente, ma anche ad altri gruppi sociali. Viene, quindi, condotta una, di tipo trasformista. Lo scopo principale era ottenere il maggior consenso possibile.In quegli anni, vari movimenti vennero considerati come significativi:

Cattolici:

ampio gruppo, i cui ideali prendevano ispirazione dai valori della Chiesa cattolica

Partito socialista:

La crescita del proletariato industriale aveva reso protagonisti della vita politica i 'lavoratori', i quali avevano fondato questo gruppo di sinistra.Giolitti introdusse una serie di utili e particolari riforme, le quali donarono all'Italia nuove possibilità. Egli inventò le commesse: ove lo Stato fa degli ordini di merci da queste aziende. Vi fu anche la "nazionalizzazione delle ferrovie", che lo Stato acquisì a sé. Infine, eccellente fu l'introduzione delle assicurazioni sociali: pensioni e risarcimenti; l'Istruzione elementare venne presa a carico dello Stato