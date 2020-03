Destra storica al governo italiano

Destra storica

Il 6 giugno 1861 muore Cavour poco dopo l’unità e la classe dirigente moderata perdeva il suo leader ed esponente principale.I moderati cercarono di seguire i suoi principi → politica liberale in economia (lo stato non doveva intervenire nell’economia), laicità, libertà costituzionaliI primi governi italiani erano dominati da quella che successivamente verrà definita DESTRA STORICA.Il gruppo dirigente era formato da piemontesi (come La Marmora che prese parte alle campagne per l’unificazione d’Italia), da moderati della lombardi, emiliani e toscani, mentre pochi erano i rappresentanti meridionaliDestra → nome dato per una collocazione assunta dalla maggioranza che si sedette a destra all’interno del parlamento italianoStorica → aggettivo dato in seguito poiché tale schieramento di destra svolse un ruolo fondamentale per la storia del Regno d’ItaliaDestra storica → era in realtà uno schieramento politico di centro moderato; la vera destra rappresentata dal clero e dai nostalgici dei vecchi regimi che si era autoesclusa. La destra storica governò il paese nel primo quindicennio successivo alla proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.Sinistra storica → schieramento politico opposto alla destra composto dai mazziniani, dai garibaldini, dai repubblicani e dagli esponenti della vecchia sinistra piemontese come Depretis, i quali decidevano di inserirsi nelle istituzioni monarchiche per combatterle. La sinistra otteneva più consensi giunti in modo particolare dalla piccola e media borghesia.Obiettivi della sinistra:- suffragio universale- completamento dell’unità da raggiungere attraverso un’azione popolare- decentramento amministrativo (trasferimento di particolari funzioni dal governo centrale dello stato → amministrazioni locali)I primi governi italiani della destra storica erano caratterizzati da un distacco tra la classe dirigente e il resto della popolazione (distacco tra paese legale e realtà), infatti le attese della popolazione molto spesse non vennero realizzate.Legge elettorale del Regno d’Italia (era quella piemontese) → prevedeva un elettorato molto ristretto:- diritto di voto solo ai cittadini di sesso maschile che avevano compiuto i 25 anni- dovevano essere in grado di leggere e scrivere- pagare 40 lire di imposte all’anno- gli elettori erano solo il 2% della popolazione