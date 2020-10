Crollo di wall street - Cause e dinamiche

Il crollo di Wall Street

Le cause che concorsero alla crisi del '29, una tipica crisi da sovrapproduzione, furono:La creazione di un mercato molto ampio e speculativo.La febbre speculativa in quanto sull'onda di ottimismo e della straordinaria crescita economica gli americani si erano convinti che la speculazione fosse un modo facile per arricchirsi, spingendoli così a comprare pur non disponendo della copertura monetaria necessaria nella convinzione che la loro progressiva crescita di valore avrebbe coperto i costi e garantito un discreto guadagno causando un indebitamento collettivo e il mancato impiego dei capitali in altri investimenti.Dall'inesistenza di un'autorità finanziaria che regolasse i rapporti fra sistema creditizio e produttivo, causando così un aumento eccessivo delle negoziazioni dei titoli azionari.Da alcuni problemi strutturali quali un eccesso di produzione, in quanto il mercato -che non poteva più contare sulle ingenti esportazioni dei primi anni del dopoguerra- non era in grado di compensare la grande capacità produttiva, dovuto all'introduzione si innovazioni tecnologiche, sistema fordista-taylorista e produzione di massa.Dal ristagno dei salari, rendendo così impossibile per i lavoratori che non potendo comprare i prodotti immessi sul mercato rendono impossibile per le industrie ripagare i debiti contratti con le banche.Da fattori sociali quali la ripartizione diseguale della ricchezza prodotta, la differenza fra profitti e salari e il non rispetto dei diritti dei lavoratori.Dalle difficoltà del settore agricolo.Dalla diffusione incontrollata del credito dovuta a un tentativo di sostenere e incentivare la domanda ampliando la possibilità di pagamenti rateali.Dall'assenza di limitazioni sui trust, elementi turbativi del mercato che prevedono l'accentramento di numerose fabbriche permettendo così l'arricchimento del proprietario a discapito dei lavoratori.Dall'inesistenza di un sistema strutturato di banche, infatti il sistema creditizio era debole a causa della sua frammentazione in una miriade di piccole banche.In questo clima di forte tensione e dopo la prima consistente perdita della Borsa di New York non appena essa parve riprendere un minimo di vigore i possessori dei più grossi pacchetti azionari iniziarono a mettere in vendita tutti i propri titoli, portando così sul crollo dell'indice medio del loro valore. Questo spinse le banche a chiudere le linee di credito, danneggiando i possessori di piccoli-medi capitali, ossia la borghesia, causando un crollo dei consumi provocando così fallimenti a catena, la riduzione della produzione e massicci licenziamenti. In questo modo si avviò una spirale negativa di fallimenti che finì per culminare nel crollo definitivo del sistema bancario.