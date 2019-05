Venezia all'aprirsi del '500

modernità e vivacità della cultura figurativa, verso la così detta maniera moderna. Tra il XV e il XVI secolo le scoperte geografiche e l'apertura di nuove rotte verso l'oriente amplificano i confini del mondo conoscitivo e ne modificano la percezione ( viaggi, merci, nuovi mondi popoli)In questo periodo il primo soggiorno di Durer (dipinge vedute del Tirolo e del Trentino) acquerelli e incisioni, dove i paesaggi fiamminghi sono fondamentali per i pittori tedeschi che sviluppano aspetti sempre più inquietanti nei confronti della natura. Le innovazioni che si determinano nella pittura tedesca non passano inosservate per certi pittori veneti come Lotto, Tiziano e Tintoretto per la sala inferiore della scuola di san Rocco.

Venezia colpita dal papato ad Agnadello nel 1509 dalle truppe francesi e imperiali della lega di Cambrai Venezia si salva e si succede un rovesciamento delle alleanze. Nonostante la difficile situazione politica la città era un centro di alto livello culturale, centro di studi ellenistici e di pubblicazione di testi classici grazie alla stamperia di Aldo Manuzio. Aumenta l'interesse per la botanica e si riprende il tema della vita contemplativa, contemplazione intellettuale e religiosa nella solitudine e nel distacco delle vicende mondane. Lo spazio contemplativo da parte degli intellettuali veneti, unitamente agli interessi antiquari , archeologici e nel campo delle scienze umane favorisce forme di collezionismo dando vita a precise raccolte ad esempio la collezione del Cardinale Domenico Grimani (scultura antiche, Tiziano, Giorgione, Durer , Bosh etc...)e il breviario Grimani un celebre prezioso codice miniato da alcuni dei maggiori artisti fiamminghi del XV secolo.

Albrecht Durer a Venezia

nel suo secondo soggiorno a Venezia nel 1505-7 si verifica una maggior circolazione di disegni e incisioni nordiche. Riceve una commissione importante nel Fondaco dei Tedeschi da parte dei mercanti, dipingere la pala “Festa del Rosario”

Giorgione

Allievo di Giovanni Bellini, impressionato dalle opere di Leonardo per lo studio del chiaro-scuroNell'ultima fase della sua attività opera più morbidezza e maggior rilievo con bella maniera. Usa al meglio i colori per le cose vive e naturali con tinte vivide e dolci senza far disegno . (meno disegno + colore!) Amore dell'artista per la musica e la poesia.Giorgione è integrato in una cerchi ristretta di aristocratici intellettuali per i quali dipinge soprattutto ritratti e opere di formato ridotto e di complessa iconografia destinate agli studioli.

La meditazione dei modelli leonardeschi lo conduce a tradurre gli effetti chiaro-scurali di avvolgimento atmosferico del maestro fiorentino in termini di resa delle variazioni cromatiche in rapporto alle variazioni di intensità di luce e alla ricerca di unità e fusione dei campi di colore in un accordo totalmente dominante.



L'unità spaziale non si fonda più su un impianto prospettico -disegnativo ma si affida alla fusione dei diversi piani di colore.Pala di Castelfranco: semplificazione strutturale come nel rifiuto del consueto fondo architettonico e di una rigorosa scansione prospettica dello spazio. La vergine e il bambino in trono appaiono immersi nello spazio naturale di colline con boschi e castelli fino alle montagne in azzurrite costruite per piani di colore su una scala tonale,tre filosofi interpretazione varie le tre età del sapere umano(antichità medievale e rinascimentale) oppure del cristianesimo. Fico e l'edera alludono al legno della croce, i 3 filosofi come i 3 magi e il preannuncio della venuta del messia. Rara è la rappresentazione di magi raffigurati come astrologi rende ardua l'interpretazione.Sia nei tre filosofi sia nella tempesta c'è un stretto rapporto tra artista e committente partecipi ad una medesima cultura . Analogo anche se meno intrinseco il rapporto che legava la Venere a Dresda con Girolamo MarcelloAnche le figure affrescate sulla facciata del Fondaco dei Tedeschi nel 1508 di difficile interpretazione. Ritratto di Vecchia intenso naturalismo

Giovanni Bellini in tarda attività

­Nelle sue opere conquista dello spazio naturale pervaso dall'aria e dalla luce non più semplice sfondo ma ambiente unitario nel quale le figure si immergono in una pacata naturalezza. “ la pala di San Giobbe si apre su limpide vedute di campagna lasciando penetrare la luce meridiana che avvolge morbidi effetti atmosferici etc..”Ignuda che si pettina” riprende il motivo fiammingo del gioco di riflessione degli specchi e modellando delicatamente il corpo della giocane donna. Finestra spalancata che lascia vedere il paesaggio. Donna allo specchio di Tiziano.

Gli esordi di Tiziano e del Sebastiano del Piombo

allievo di Bellini e Giorgione tanto da rendere difficile l'attribuzione di certi dipinti nei Miracoli di Sant' Antonio a a Padova c'è un preciso distacco della maniera giorgionesca per lo sviluppo di strutture narrative di grande immediatezza ed efficacia drammatica.

Sebastiano del Piombo fondamentale risulta l'esperienza nell'arte di Giorgione “Pala dell'altare di San Giovanni Crisostomo presenta un 'audace struttura assimetrica addossati ad elementi architettonici e sulla sinistra dalla parte opposta si apre una veduta di paese, uno schema importante destinato allo sviluppo dell'arte veneziana fino alla Madonna dei Pesato di Tiziano.

Sebastiano del Piombo collaborazione con Michelangelo per la Pietà a Viterbo, Sebastiano del Piombo si afferma come colorista in ritratti e dipinti mitologici.

Sebastiano costituiva l'alternativa a quella di Raffaello. La collaborazione con Raffaello accentua il carattere composto dei dipinti ma carico di suggestioni liriche negli elementi ambientali, La competizione con Raffaello diviene esplicita nel 1516 il Cardinale Giulio de' Medici commissiona due grandi pale d'altare luna la trasfigurazione di Raffaello l'altra la Resurrezione di Lazzaro di Sebastiano.

Michelangelo= forte risalto plastico delle figure

Sebastiano del Piombo = orchestrazione cromatica ormai lontana dal tonalismo veneto

La prima attività di Lorenzo Lotto

Lotto memore di esperienze antonellesche e aperto all'arte nordica.

Dipinti immagine criptiche l'artista si avvale di complicare allusioni simboliche come il Giovane con lucerna in realtà ritratto di Broccardo Malchiostro .

Coetaneo di Giorgione attivo a Treviso, gli elementi simbolici non appaiono aggiunti all'immagine , non restano estranei alla sua definizione naturalistica ne intensificano la carica emotiva.



Apertura verso l'acuto realismo di particolari, la maggiore accezione patetica e devozionale sentimento classicistico misterioso e inquietante proprio dell'arte nordica San Girolamo si propone l'immagine cara alla cultura veneta del santo eremita in solitaria contemplazione ma in un atmosfera meno nordica e tenebrosa di quella del precedente dipinto. La tenda di broccato dietro allusione al nome broccato-cardo : Broccardo.