Turner, William - Roma vista dal Vaticano: Raffaello e la Fornarina

Turner - Roma vista dal Vaticano: Raffaello e la Fornarina

fu particolarmente stupito Venezia

I titoli di Constable sono descrittivi e espongono ciò che si vede, quelli disono più complessi da comprendere.Turner e Constable si conobbero alla Royal Accademy di Londra, dove insegnarono entrambi però Turner fece più carriera, difatti divenne direttore.Per lo più a differenza di Constable, Turner viaggiò moltissimo, andò soprattutto in Europa del sud e in particolare in Italia. La prima volta che andò in Italia fu nel 1802, però in quell’occasione valicò semplicemente le Alpi della Svizzera e lì si fermò.Dei suoi viaggi in Italia lasciò moltissimi disegni, acquerelli e taluni dipinti. Fu estremamente colpito dalla luce intensa del nostro paese, non presente in Inghilterra. Infattidove stette per molto tempo. Turner non espose mai le proprie opere in Italia perché era consapevole del fatto che non sarebbero state comprese:infatti, se non in inesistente che in Italia non esisteva. Lo si può comprendere dain cui rappresentò uno scorcio di Piazza San Pietro da una angolatura inedita, originale come erano anche quelle di Constable: si trovava nelle logge vaticane che furono affrescate da Raffaello e dalla sua scuola come si può comprendere dal titolo che è un’evocazione, nel senso che Turner sa di essere nelle logge affrescate da Raffaello e quindi, in suo omaggio, sulla balaustra posiziona due personaggi: la Fornarina e Raffaello il quale le sta mostrando la bellezza di Roma e dei propri dipinti, in particolare di un tondo: La madonna della seggiola. Viene quindi solamente suggerito che siano Raffaello e la Fornica attraverso il tondo.