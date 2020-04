Rinascimento - Parole chiave (Mito, colore e Nord/Sud)

Parole chiave

Mito

Colore

Nord e Sud

Deriva dalla parola greca muthos, che significa “racconto, parola” e riguarda vicende prestoriche, dando conto di fenomeni naturali o umani di cui non si conoscevano bene le cause. Perciò il mito è un qualcosa che non può e non deve essere paragonato al racconto propriamente storico: tra mito e storia esiste un’incompatibilità.Il mito non dà certezze su fatti storici, così come la storia non può narrare eventi prestorici. La storia è contingente al mito, che spesso racconta vicende contraddittorie, che un valore universale. I miti spesso sono raccontati in versioni diverse, anche contraddittorie. Questo però non inficia il racconto mitico. Il mito riceve un significato molto importante nel Rinascimento, poiché questo periodo è il recupero della cultura classica, che si fonda sul mito.Nella cultura del Rinascimento non si trova il termine mito, che è moderno, e si usa la parola “favola”, che rende bene il valore del mito.Il mito semplifica discorsi complicati come l’eros: la pittura si avvale del mito per rendere chiara la suggestione di un’idea. Questo si userà in tutte le attività artistiche.Il colore è una tecnica artistica, che permette di dare realismo al disegno: conferire colore al disegno vuol dire che un’opera artistica assume realismo. Il colore, all’inizio della storia trattatistica medievale, indica solo un’operazione del fare pittorico. È soltanto a partire dalla fine del 1400 che è il colore non è solo più tecnica, ma diventa anche una concezione pittorica (a Venezia): diventa un elemento fondamentale della pittura. I veneziani comprendono il significato del colore e hanno capito che attraverso il colore si può gestire la luce. Il tono, in pittura, indica il grado di luminosità di un colore: non a caso i veneziani sono i creatori della pittura tonale. Essa riceve efficacia soprattutto grazie all’uso della pittura ad olio, nella quale esiste una componente grassa che permette di dare luminosità e addirittura trasparenza al colore che viene steso sulla tela. La pittura ad olio, brillante anche per lungo tempo, mentre la pittura a tempera è spenta.Ha un duplice significato: non riguarda solo l’Italia, ma anche l’Europa in generale. Questi elementi non sono antitetici, ma complementari: bisogna vedere lo sviluppo dell’arte rinascimentale come l’interazione fra il polo del Nord e il polo del Sud. Nord e Sud ha un valore relativo, e dipende da dove si parte per questo tipo di riflessione: Antonello da Messina e Albrecht Durm, tedesco si completa a Venezia.