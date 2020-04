Rinascimento - Neoplatonismo

Rinascimento e neoplatonismo

La filosofia neoplatonica è la principale corrente di pensiero del Rinascimento europeo. Nasce in occasione della fondazione, da parte di Cosimo de Medici, dell’Accademia neoplatonica, affidata a Marsilio Ficino, un filologo e filosofo che ha il merito di aver divulgato il pensiero platonico nell’Europa quattrocentesca.I cui opposti sono occupati rispettivamente da Dio e dalla materia. L’uomo, in quanto essere materiale ma dotato di ragione, si trova esattamente tra questi due estremi. Si trova cioè fra Dio e la materia. Nella filosofia neoplatonica ci sono due principi, che hanno un alto valore gnoseologico (legato alla conoscenza). I due concetti sono bellezza e amore, che non hanno un significato estetico, ma conoscitivo. Attraverso la bellezza e l’amore l’uomo può aspirare ad una maggiore conoscenza del mondo e può elevarsi a posizioni più elevate, avvicinandosi a Dio e staccandosi dalla materia.La filosofia neoplatonica non è teleologica, ovvero non esiste un fine prefissato. L’uomo può avvicinarsi a Dio, ma può anche abbassarsi ai valori più infimi, quelli della materia. Non c’è un percorso obbligato, ma tutti i percorsi sono accettati.La filosofia neoplatonica, quando vuole rappresentare la bellezza e contemporaneamente l’amore, raffigura Venere. Ad essa viene affidato il compito di dare all’uomo un indicatore per poter compiere il suo processo conoscitivo in direzione di Dio. La filosofia neoplatonica si sposa perfettamente con gli ideali rinascimentali: questa è perfettamente complementare rispetto al progetto antropocentrico del Rinascimento.Un elemento molto importante è la speculazione che si contrappone all’azione: questa filosofia si fonda sulla riflessione, non sull’azione. La filosofia neoplatonica è speculativa, riflessiva, non ricercando le possibilità dell’uomo nella natura, ma nell’uomo stesso. Leonardo da Vinci, al contrario, costruisce tutto fuori dalla speculazione.