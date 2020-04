Sanzio, Raffaello - Trasfigurazione

Raffaello - Trasfigurazione

La Trasfigurazione, risalente al 1518-1520, si trova nei Musei Vaticani ed è l'ultima opera di Raffaello. In quest'opera, meglio che nella Stanza dell'incendio di Borgo, è leggibile la fase evolutiva dell'artista che fu però interrotta dalla sua morte. L'opera è una pala d'altare, commissionata da Leone X, che rimase inconclusa nella bottega del pittore.Ancora da completare erano il contesto e il cielo. Raffaello utilizza un linguaggio drammatico, privo dell'armonia e della grazia presente nelle opere degli anni precedenti.Il tema dell'opera è quello della trasfigurazione di Cristo avvenuta sul monte Tabur: Gesù si trovava su questo monte con i suoi apostoli prediletti: Pietro, Giovanni e Giacomo; i quali si assopirono e videro Cristo alzarsi dalla terra e il cielo aprirsi. Gli apostoli poi si svegliarono e videro quest'immagine, in più vi erano i profeti Mosè ed Elia a fianco di Gesù. Il tema di per sè non è quindi drammatico.Raffaello al di sotto di questo episodio aggiunge un altro racconto: vi sono dei personaggi che assistono alla scena che vedono gli apostoli. In questi personaggi si leggono la poetica degli affetti e i moti dell'animo: c'è infatti un bambino ossesso, che viene liberato dal demonio grazie alla visione. Vi è il padre che lo trattiene e la madre che indica la trasfigurazione, la stessa cosa fecero gli stessi personaggi tanto che si creò un incrocio di indicazioni per sollecitare il bambino a guardare il miracolo.La tavolozza è simile a quello di Michelangelo: Raffaello aveva infatti visto la Cappella Sistina e assorbì sia la fisicità dei personaggi, ma anche l'utilizzo della tavolozza antinaturalistico: vi sono colori brillanti, intensi, saturi; tinte di questo tipo vengono detto tinte michelangiolesche, che utilizzano colori cangianti. È possibile individuare un accostamento di tinte complementari, ad esempio verde e rosso, arancio e blu, viola e giallo, che non si fondono, ma si distinguono e rafforzano l'effetto.